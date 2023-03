Mariborčanke za novo lovoriko proti Madžarkam, ACH Volley proti Calcitu

Odbojkarji in odbojkarice bodo danes končali srednjeevropsko ligo. Oba finalna obračuna bo gostil Kamnik, v ženskem se bosta najprej merila Nova KBM Branik in madžarska Swietelsky Bekescsaba, moški obračun pa bo povsem slovenski, pomerila se bosta ACH Volley in domači Calcit.

Kamničani so bržkone računali, da bodo imeli v obeh finalih svojega predstavnika, a je račune kamniških deklet, sicer najboljše ekipe rednega dela lige, prekrižal Nova KBM Branik, ki jih je izločil v polfinalu.

Mariborčanke, četrte po rednem delu in štirikratne zmagovalke tega tekmovanja, se bodo v finalu merile z madžarsko Switelsky Bekescsabo, ki so jo v rednem delu ugnale s 3:1. Zaradi tega, dobre forme in tudi zaradi dejstva, da kamniško dvorano dobro poznajo, bodo favoritinje, njihovi navijači računajo, da bodo po slovenskem pokalu osvojile še drugo letošnjo lovoriko.

Nov obračun ACH Volleyja in Calcita

ACH Volley in Calcit se bodo po šestih dneh udarili še za drugi naslov končnega zmagovalca. V finalu pokala so bili s 3:2 boljši Ljubljančani, ki so v sezoni dobili prav vse medsebojne tekme, a so se morali prav na vseh petih močno potruditi. Prav zato ostajajo previdni v napovedih.

ACH Volley in Calcit se bodo po šestih dneh udarili še za drugi naslov končnega zmagovalca. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"V Kamniku je dvorana nekoliko manjša, predvsem nižja, toda v njej smo že velikokrat igrali, tako da nam to ne bi smelo predstavljati težav. Na žalost bodo domačini igrali brez Jana Klobučarja, ki mu želim čim hitrejše okrevanje. V vsakem primeru se bomo dobro pripravili na tekmo in upam, da bomo prišli do nove lovorike," je dejal kapetan ACH Volleyja Nikola Gjorgiev.

ACH je v srednjeevropski ligi zmagal že 12-krat, Calcit je doslej le enkrat igral v finalu in takrat izgubil.