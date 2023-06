Slovenska reprezentantka se bo prvič preizkusila v tujini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska odbojkarska reprezentantka Lorena Lorber Fijok se bo v novi sezoni prvič preizkusila na tujem, nosila bo dres grškega prvoligaša AO Thiras, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Klub s Santorinija med grško elito igra zadnjih osem let. V pretekli sezoni se je uvrstil v končnico grškega državnega prvenstva, v kateri je v četrtfinalu moral priznati premoč kasnejšemu finalistu Olympiacosu.

"Z nestrpnostjo pričakujem novo sezono in trdo delo, ki na treningih čaka našo ekipo. Verjamem, da bomo storili vse, kar bo v naši moči, da jo kronamo z uspešnimi rezultati. Zahvaljujem se vodstvu AO Thiras za priložnost, ki mi jo ponuja," je za klubsko spletno stran dejala sprejemalka.

Lorber Fijokova je dozdajšnjo klubsko športno pot preživela pri mariborski zasedbi Nova KBM Branik, s katero je v pretekli sezoni osvojila pokalno lovoriko in bila izbrana za najkoristnejšo igralko finalne tekme. Za njo je bil to drugi pokalni naslov, potem ko je prvega osvojila v sezoni 2019/20. Leto prej je bila mariborska zasedba z njo tudi slovenski prvak. Bankirke so zadnjo sezono državnega prvenstva končale kot tretje, 20-letna Lorber Fijokova pa je bila s 394 točkami druga najuspešnejša posameznica tekmovanja.

20-letnica je vse od leta 2017 članica slovenske reprezentance, ki se trenutno v Kranjski Gori pripravlja na nastop na evropskem prvenstvu in v kvalifikacijah za olimpijske igre.