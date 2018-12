ACH Volley želi drago prodati svojo kožo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarji ACH Volleyja bodo danes odigrali svojo drugo tekmo v ligi prvakov. Po porazu v Nemčiji jih v drugem krogu skupine C v Tivoliju čaka ruski Zenit iz St. Peterburga, ena od boljših ekip lige in glavni favorit skupine. Slovenski prvaki se tega dobro zavedajo, zato zmage ne obljubljajo, njihov glavni cilj bo, da poskušajo igrati čim bolje.

Zvezdniki ekipe iz St. Peterburga so Slovencem dobro znani nemški korektor Georg Grozer, nekdanji ruski reprezentant Aleksander Volkov, olimpijski prvak iz leta 2012 in dobitnik številnih kolajn z največjih tekmovanj, Andrej Aščev, lani z Rusijo evropski prvak, reprezentančne izkušnje že imata tudi Sergej Atipkin in Artem Zelenkov.

Tu sta še Kubanec Oreol Camejo Durruthy in Slovak Lukaš Diviš. Grozer in Diviš sta lani v Ljubljani gostovala z Lokomotivo iz Novosibirska, ki je po treh dokaj izenačenih nizih zmagala s 3:0.

Na delu bosta tudi Alen Šket in Tine Urnaut. Prvi bo že danes s Halkbankom novo zmago lovil v Nemčiji, Urnaut pa v sredo z Modeno prvo proti poljski Zaksi.

