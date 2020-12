Dober odpor Kamničank proti favoriziranim Turkinjam

Odbojkarice Calcit Volley so po uvodnem porazu v ligi prvakinj proti italijanskemu Coneglianu izgubile tudi drugi obračun. Članice favoriziranega Fenerbahčeja so jih premagale s 3:1, a so bile slovenske prvakinje blizu dvema osvojenima nizoma. Četo Aljoše Jemca v Trevisu čaka še tekma proti Nantesu, ki je prav tako izgubil obe tekmi.

Kamničanke so imele po porazu (0:3) s Coneglianom proti Fenerbahčeju več od igre. Uvodni niz so izgubile na 17, v drugem pa uspele celo izenačiti (25:20), v tem delu se je v napadu z osmimi točkami izkazala Olivera Kostić Brulec.

Turkinje so imele v tretjem dve zaključni žogi za niz (24:22), a so se slovenske prvakinje vrnile in izenačile na 24, preobrata pa jim nato ni uspeli narediti. Nasprotnice so niz dobile s 26:24. Slovenke so v zadnjem nizu stik s tekmicami držale do 15:17, nato pa so favorizirane Turkinje ušle in slavile drugo zmago (25:17).

Pri zmagovalkah je z 29 točkami blestela Brankica Mihajlović, pri Calcitovih je največ točk, 20, dosegla Kostić Brulec.

Slovensko ekipo zadnja tekma turnirja čaka v četrtek, ko jim bodo nasproti stale odbojkarice Nantesa, ki danes niso bile kos Italijankam.