Slovenci odpirajo novo poglavje, selektor se ne želi pretirano obremenjevati z rezultati

V Riu de Janeiru, Quebecu in Xi'anu se je začela odbojkarska liga narodov. Slovenci se bodo v prevetreni zasedbi in z novim selektorjem Fabiom Solijem, ki se ne želi obremenjevati z rezultati in točkami, prvič predstavili v četrtek ob 2. uri po slovenskem času. Njihov prvi tekmec bodo neugodni Kubanci. Na uvodni tekmi je evropska prvakinja Poljska s 3:1 premagala Nizozemsko, branilci lovorike Francozi bodo prvo tekmo igrali proti Argentincem.

Brazilija, Kitajska in Kanada so gostiteljice uvodnih turnirjev lige narodov v novi sezoni. Tudi tokrat bomo spremljali slovenske odbojkarje, ki bodo pod novim trenerskim vodstvom – na selektorskem mestu je Gheorgheja Cretuja nasledil Fabio Soli – in v spremenjeni zasedbi za začetek igrali v Riu de Janeiru, v sloviti dvorani Maracanazinho, ki je bila leta 2016 prizorišče olimpijskih iger in velja za tempelj brazilske reprezentančne odbojke.

Med Solijevimi varovanci ni treh nosilcev igre zadnjih let Klemna Čebulja, Alena Pajenka in Gregorja Ropreta. Slovenci bodo prvo tekmo igrali v četrtek ob 2. uri po slovenskem času proti Kubi, že ta pa bo dala prve odgovore, kje trenutno stoji pomlajena zasedba italijanskega stratega.

Soli: Ne smemo se preveč obremenjevati z rezultati

Slovenci pred tekmo s fizično zelo močnimi Kubanci opozarjajo na to, da bo treba igrati pametno in potrpežljivo. Selektor, ki je uvedel nov sistem igre, pa pred uvodnim turnirjem opozarja na pomembnost realnih pričakovanj.

"Čaka nas novo poglavje. V tem trenutku se ne smemo se preveč obremenjevati z rezultati in točkovanjem," pred prvo tekmo pravi selektor Slovencev Fabio Soli. Foto: Aleš Fevžer

"Čaka nas novo poglavje, ki ga zaznamuje precej spremenjena ekipa v primerjavi s tisto, ki so jo bili slovenski navijači vajeni videti na igrišču. Imamo veliko igralcev, ki še nimajo izkušenj z igranjem na tako visoki ravni, zato mislim, da je bilo prav, da smo izbrali kombinacijo izkušenejših odbojkarjev in tistih, ki bodo predstavljali prihodnost te reprezentance. Res je, da je v ekipi veliko entuziazma, prav tako tudi lepo napredujemo, a imamo po mojem mnenju še veliko prostora za napredek. Na prvih tekmah bomo morali biti potrpežljivi in imeti realna pričakovanja. Mislim, da ima ta ekipa velik potencial, in v tem trenutku moramo imeti fokus na stvareh, ki jih preizkušamo na treningih, saj nas te bodo vodile do tega, da bomo igrali odbojko na visoki ravni. V tem trenutku se ne smemo preveč obremenjevati z rezultati in točkovanjem, ampak se moramo predvsem posvetiti svojima igri in napredku," pred začetkom lige narodov razmišlja italijanski strateg na slovenski klopi.

Dejan Vinčić pred Kubo (video: OZS):

"Ekipa je zdaj v veliko boljšem stanju kot na začetku priprav, igramo kar zadovoljivo odbojko. Upam, da nam bo uspelo rasti iz tekme v tekmo, da se bomo dobro pripravili na tekmece in iskali tiste stvari, ki nam bodo prinesle čim več zmag. Kuba je zelo fizična ekipa, zoperstaviti se jim bomo skušali na tehničen način, jih skušali s servisom spraviti stran od mreže in že s tem bi bilo opravljenega veliko dela. Vedno smo sloveli po dobri igri v bloku in obrambi in tu bo treba dokazati, da imamo željo, da znamo igrati dobro odbojko. Mislim, da če želja bo, bo tudi dobra odbojka sledila temu," pa je pred uvodnim dvobojem v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal srednji bloker Jan Kozamernik.

Reprezentanca Slovenije: podajalca Dejan Vinčić in Nejc Najdič, korektorja Tonček Štern in Nik Mujanović, srednji blokerji Jan Kozamernik, Sašo Štalekar in Janž Janez Kržič, sprejemalci Tine Urnaut, Rok Možič, Žiga Štern, Rok Bračko in Luka Marovt ter prosta igralca Jani Kovačič in Grega Okroglič.

Poljaki premagali tulipane, Japonci zanesljivo Kitajce

Ligo narodov sta v kitajskem Xi'anu odprli evropska prvakinja Poljska in Nizozemska, s 3:1 so zmagali Poljaki, na istem prizorišču so Japonci s 3:0 odpravili gostitelje Kitajce. Do uvodne zmage so prišli tudi Srbi, ki so bili boljši od Turkov.

Svetovne prvake Italijane čakajo Bolgari. Branilci lovorike Francozi bodo zmago lovili proti Argentincem.

Poljaki so na uvodni tekmi premagali Nizozemce. Foto: Volleyball World

Na prvi tekmi v Riu de Janeiru si bosta nasproti stali Ukrajina in ZDA, v trenerskem štabu katere kot pomočnik trenerja deluje Luka Slabe. Na drugi tekmi v Braziliji pa se bodo domači merili z Iranom.

Liga narodov, 11. junij Lestvica lige narodov

Preberite še: