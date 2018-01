Bankirkam se smeji, Kamničankam gre na jok

3Liga MEVZA, ženske

Odbojkarice slovenskih prvakinj KBM Branik so na turnirju srednjeevropske lige v Budimpešti premagale domačo Slavio s 3:1 in ostajajo trdno na mestih, ki vodijo na zaključni turnir. Kamničanke so na turnirju v Bekescsabi še drugič izgubile in dovolile, da se jim Hrvatice približajo le na dve točki. Zagrebčanke imajo tudi tri tekme manj od calcitovk.

Odbojkarice Nove KBM Branika so se z gostovanja v Sibiriji, kjer so v sredo odigrale prvo tekmo pokala Cev proti Jeniseju, ustavile še v Budimpešti. In to z enim samim ciljem, da si priigrajo vozovnico za zaključni turnir. To jim je praktično uspelo, saj so si z zmago proti Slavii iz Bratislave, peto v tem tekmovanju (imajo dva poraza), povsem približale vsaj četrtemu mestu po rednem delu, da izpadejo, obstajajo le še teoretične možnosti.

Le še teoretične možnosti

Kamniške odbojkarice so na turnirju v Bekescsabi zabeležile še drugi poraz in se iz Madžarske vračajo brez izgubljenega niza. Po domači ekipi jih je premagala še zagrebška Mladost, poraz slovenskih podprvakinj v zadnji tekmi rednega dela pa je toliko bolj boleč, saj so Zagrebčanke njihove neposredne tekmice za mesta, ki še vodijo na zaključni turnir.

Te možnosti so zdaj minimalne, pravzaprav zgolj teoretične. Redni del tekmovanja je Calcit končal s 13 točkami, kar jim trenutno še prinaša tretje mesto, toda Nova KBM Branik in Mladost, ki sta za njimi točko oziroma dve, imata tri tekme manj.

Liga MEVZA, ženske: Turnir v Bekescsabi: Petek, 26. januar:

Linamar : Calcit volley 3:0 (20, 20, 23)

Ivanović 15; Mihalinec 12, Grudina in Blažič 9 Sobota, 27. januar:

Mladost Zagreb : Calcit Volley 3:0 (19, 20, 21)

Butigan 13; Turnir v Budimpešti: Sobota, 27. januar:

Slavia Bratislava : Nova KBM Branik 1:3 (-12, -23, 23, -22)

Šunderlikova 13, Adamovičova 11; Pintar 17, Sobočan 16, Blagne 12 Nedelja, 28. januar:

Vasas Obuda - Nova KBM Branik