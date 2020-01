Bankirke zmagale še desetič zapored!

Odbojkarice Nove KBM Branika so v tekmi 12. kroga srednjeevropske lige premagale Bimal-Jedinstvo Brčko s 3:1 in zabeležile še deseto zaporedno zmago. Klonile so le v prvem krogu, ko je bil od slovenskih prvakinj boljši Kamnik.

Mariborčanke so v zgoščenem urniku tekmovanj zmagale še tretjič v petih dneh. Konec prejšnjega tedna so v zaostali tekmi DP zanesljivo premagale Grosuplje, potem so v soboto v srednjeevropski ligi v gosteh premagale Gen-I Volley, v ponedeljek pa so bile v tem tekmovanju na domačem terenu boljše še od ekipe iz Brčkega.

Čeprav je ta ekipa na lestvici ena od najbližjih zasledovalk Mariborčank, so Slovenke dosegle že deseto zmago v nizu v regionalnem tekmovanju ter si že zagotovile prvo mesto po rednem delu.

Domače odbojkarice so v treh od štirih nizov prevladovale, le v drugem so pobudo prepustile gostjam, ki so nepričakovano lahko prišle do osvojenega niza.

A potem so domače prešle na scenarij iz prvega niza, ki so ga dobila s 25:17. V tretjem je bil začetek še boljši, po vodstvu z 9:1 in 15:2 pa je bilo hitro jasno, da bodo gostje morale priložnost iskati v četrtem nizu, saj se je tretji ekspresno končal z izidom 25:8.

Toda domače niso popuščale, poletno igro iz tretjega niza so znale prenesti v četrtega in začetek je bil povsem enak: vodstvo z 11:2, ko so se gostje že praktično predale. Mariborčanke so z dobrimi servisi, učinkovitim napadom in blokom brez težav nadzorovale tekmice, jim dovolile nekaj več točk kot v nizu pred tem, vseeno pa po uri in pol hitro končale tekmo s 25:11 v četrtem nizu.

