Kamničanke v BiH do zmage po petih nizih

V 11. krogu lige MEVZA za dekleta so odbojkarice Calcit Volleyja v nedeljo v Banjaluki zmagale s 3:2 (27, 21, -12, -20, 6). Članice Nove KBM Branika na gostovanju v Novi Gorici pri GEN-I Volleyju zmagale s 3:0 (23, 20, 26) in se utrdila na vodilnem položaju. V nedeljo bodo na igrišče pritekle še Kamničanke, ki bodo nove točke lovile v Banjaluki.

Banjalučanke so že v prvem nizu nevarno zapretile Kamničankam. Sonja Vujnić in Milica Šorak sta imeli največ zaslug, da so domačinke slovenskim pokalnim zmagovalkam pobegnile za štiri točke (14:10). Toda po polminutnem odmoru so Kamničanke le uredile svoje vrste in s točko Lucy Charuk izid že na 16. točki izenačile, nato pa je četrto zaključno žogo izkoristila Olivera Brulec Kostić. Tudi v drugem nizu je bila sprva igra dolgo izenačena, nato pa so Kamničanke zaigrale bolje in po napakah tekmic prišle do vodstva z 2:0 v nizih.

Varovanke Gregorja Rozmana so zelo slabo vstopile v tretji niz, saj so domačinke povedle z 12:3. Rozman je vzel še svoj drugi polminutni odmor, a tudi po njem je Vujnićeva izvajala še tri začetne udarce, pri vodstvu s 15:3 pa so Banjalučanke že lahko slavile zmago v tem nizu.

V četrtem nizu je bila igra kamniških odbojkaric sicer nekaj boljša, vseeno pa so že na začetku niza domačinkam omogočile prednost štirih točk (7:3). Po polminutnem odmoru so se Kamničanke nasprotnicam približale na točko zaostanka (6:7), z uspešnim napadom Tine Kaker pa so po daljšem času spet povedle (12:11). Vendar je bilo to njihovo zadnje vodstvo v tem nizu, saj so niz spet dobile Banjalučanke.

Na servis Ane Marije Vovk so v tie-breaku Kamničanke povedle s 6:1, domači ekipi pa ni pomagal niti polminutni odmor trenerke Radmile Marković. Odbojkarice Calcit Volleyja so bile tudi v nadaljevanju dovolj zbrane, da visokega vodstva niso več izpustile iz rok.

Bankirke so v tej sezoni lige MEVZA izgubile le enkrat. Foto: CEV

Odbojkarice Nove KBM Branika so dobile še drugo tekmo v dveh dneh. Potem ko so v petek premagale SIP Šempeter, so bile tokrat boljše še od GEN-I Volleyja. V Novi Gorici pa nikakor niso imele lahkega dela, čeprav so zmagale 3:0. Nizi so bili namreč izenačeni, gostiteljice pa so naredile nekoliko preveč napak, tudi v odločilnih trenutkih, da bi lahko presenetile državne prvakinje, ki tokrat z igro niso posebej navdušile. Z zmago so varovanke Radovana Gačiča le potrdile prvo mesto tako v srednjeevropski ligi kot v državnem prvenstvu.

Začetki nizov so bili povsem izenačeni. V prvem so se domače držale do izida 10:11, nato pa so gostje z delnim izidom 7:1 ušle. A so jih tekmice v končnici ujele, izenačile na 22:22 in 23:23, točka Maje Košenina in napaka Sare Kovač pa so vodstvo vendarle zagotovile Štajerkam, ki so približno v enakem času kot v prvem ušle tudi v drugem nizu. Vodile so 24:17, toda nato imele težave z zaključkom, gostiteljice so ubranile tri zaključne žoge, četrte pa ne.

V tretjem nizu so gostje do prednosti štirih točk prišle dokaj hitro, s tako prednostjo vodile s 17:13, a Kovačeva je izenačila na 19:19, Anna Spanou pa je Novogoričankam zagotovila vodstvo 22:21. Varovanke Tilna Kozamernika so imele tudi dve zaključni žogi za znižanje izida na 1:2, toda obe je izničila Lorena Lorber Fijok. Anita Sobočan je nato Mariborčankam priigrala zaključno žogo, prve niso izkoristile, a Sobočanova je ponovila vajo, piko na i pa z blokom postavila Ana Mojca Krajnc.

Liga MEVZA, ženske, 11. krog: