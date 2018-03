Slovenski trio po zmagi nad Kamničani s Korošci do premiernega naslova

Liga MEVZA, zaključni turnir - Pliberk

Odbojkarji Posojilnice Dob, ki jo vodi slovenski trener Matjaž Hafner, so zmagovalci letošnje srednjeevropske lige. V finalu zaključnega turnirja, ki ga je klub nekdanjega slovenskega reprezentanta v Pliberku organiziral, so premagali Calcit Volley s 3:1 (22, -19, 20, 17). tretje mesto je pripadlo ACH Volleyju, ki je s 3:1 premagal zagrebško Mladost.

Korošci s trenerjem Matjažem Hafnerjem in dvema slovenskima igralcema Nejcem Pušnikom in Mariom Konciljo se veselijo prvega naslova v regionalni ligi, tudi Kamničani pa so z uvrstitvijo v finale zabeležili največji uspeh v tem tekmovanju. Calcit je s Posojilnico v Pliberku izgubil že tekmo v rednem delu lige, a je bil takrat bližje uspehu kot tokrat.

Odbojkarji Calcit Volleyja so se morali zadovoljiti z drugim mestom. Foto: Calcit Volleyball

Ob ne ravno prepričljivem sprejemu so imeli Kamničani vse preveč težav tudi v napadu, kjer sta bila Primož Vidmar in Maxson Pereira preveč osamljena. Gostom se je zagotovo poznala odsotnost treh pomembnih igralcev, trener Gašper Ribič ni mogel računati na Saša Štalekarja, Andreja Štembergar Zupana in Domna Kotnika, kar je bila prevelika pomanjkljivost.

ACH v boju za tretje mesto ugnal Mladost

Slovenski prvaki in branilci naslova tudi tokrat niso blesteli. Matej Kök in Jani Kovačič sta imela težave pri sprejemu, posledica tega je bil ne posebej učinkovit napad, a enake probleme so imeli tudi Zagrebčani, ki jih je s servisi "uničeval" rojak Petar Đirlić, dosegel je tudi štiri ase.

ACH Volley je v boju za tretje mesto s 3:1 premagal Mladost. Foto: CEV

Hrvat je bil tudi najučinkovitejši igralec ACH Volleyja v napadu, dosegel je 20 točk. Jan Pokeršnik, ki je bil edini razpoloženi sprejemalec, jih je dosegel 16, Kök pa 13. Pri Mladosti je Marko Sedlaček dosegel 18, Krešimir Prić pa 17 točk.

Liga MEVZA, zaključni turnir - Pliberk:

Finale: Sobota, 10. marec:

Posojilnica Dob : Calcit Volley 3:1 (22, -19, 20, 17)

Wiese 28, Michel 14, Koncilja 8, Pušnik 4; Vidmar 18, Pereira 16 Za 3. mesto: ACH Volley : Mladost Zagreb 3:1 (23, -19, 21, 19)

Pokeršnik 16, Kök 13; Sedlaček18, Prić 17 točk Polfinale: Petek, 9. marec:

ACH Volley : Calcit Volley 1:3 (-22, -23, 15, -20)

Pereira 18, Vidmar 17, Okroglič 16; Videčnik in Kök 15, Pokeršnik 12



Mladost Zagreb : Posojilnica Dob 1:3 (-16, -18, 23, -16)

Marelić in Sedlaček 14; Michel 20, Petraš 19, Koncilja 8, Pušnik /