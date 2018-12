Mariborčanke na Slovaškem do pomembne zmage

Bankirke so na Slovaškem slavile s 3:1 v nizih in skočile na drugo mesto.

Odbojkarice Nova KBM Branik so v 6. krogu lige MEVZA na Slovaškem vknjižile pomembno zmago in ostale v boju za zaključni turnir. Gostiteljice Strabag VC Bratislava so premagale s 3:1 v nizih (-18, 22, 17, 15).

Mariborčanke so v uvodu prvega niza igrale slabo, zaradi česar so gostiteljice povedle kar z 11:0. V nadaljevanju se je igra gostij le popravila, a več kot znižanja zaostanka na 17:19 jim ni uspelo narediti.

Tudi v drugem nizu jim je dolgo slabo kazalo, domačinke so bile v ospredju in vodile tudi že z 20:15, toda končnica niza je bila povsem v domeni Nove KBM Branika. Povsem drugače sta se odvila zadnja niza. V obeh so od začetka do konca prevladovale Štajerke in se veselile zmage v slovaškem glavnem mestu.

Pri zmagovalkah je bila z 18 točkami najboljša Iza Mlakar, Marina Kaučič je dodala 16 točk, Lorena Fijok-Lorber pa 15.

Liga Mevza, 6. krog