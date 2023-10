V Južni Koreji že pestro, slovenski sprejemalec igralec tekme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekaj slovenskih odbojkarjev in odbojkaric, ki si kruh služijo v tujini, je že vstopilo v nove klubske sezone, večina jih še bo. V Južni Koreji se je v nedeljo izkazal sprejemalec Matej Kök.

Slovenski odbojkarski reprezentanti in reprezentantke s svojimi klubi počasi začenjajo nastope v ligaških tekmovanjih. V sezoni 2023/24 jih bomo spremljali v Italiji, Grčiji, Nemčiji, Franciji in Romuniji ter na Poljskem, Japonskem, Kitajskem in v Južni Koreji, kjer se je že dokazal Matej Kök.

Slovenski sprejemalec je na uvodni tekmi med njegovim Seul Woori Card Woori Wonom in ekipo Blue Fangs k zmagi s 3:1 prispeval kar 29 točk.

V Romuniji je uvodno prvenstveno tekmo odigral podajalec Dejan Vinčić in s soigralci CS Rapida iz Bukarešte s 3:0 premagal Unirea Dej. Argata Galati, katerega član je Urban Toman, je v uvodnem krogu prav tako zmagal s 3:0.

Mija Šiftar je s francoskim Volley Mulhouse Alsace vknjižila drugo prvenstveno zmago na drugi tekmi sezone, k zmagi je prispevala šest točk. Foto: VolleyballWorld

Mija Šiftar je s francoskim Volley Mulhouse Alsace vknjižila drugo prvenstveno zmago na drugi tekmi sezone, k zmagi je prispevala šest točk. Eva Zatković je z italijanskim drugoligašem Tecnoteam Albese Volley vknjižila poraz (1:3), ob katerem je prispevala šest točk. V Romuniji je Mirta Velikonja Grbac s soigralkami Lugoja izgubila po tie-breaku, Eva Pogačar pa v Nemčiji s soigralkami VfB Suhl Lotto Thüringen prav tako po petih nizih ostala brez zmage.

Italijansko (Jan Kozamernik, Gregor Ropret, Rok Možič) in poljsko prvenstvo (Klemen Čebulj, Žiga Štern) se začenjata ta konec tedna, ko se bosta začela tudi žensko prvenstvo v Grčiji (Lorena Lorebr Fijok) in moško prvenstvo na Japonskem (Tine Urnaut). Uvodni krog grškega prvenstva (Alen Pajenk, Tonček Štern) bo 27. oktobra, ko se bo začelo tudi nemško prvenstvo, v katerem bo znova nastopal Sašo Štalekar.