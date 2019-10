Žužemberčan zrušil še prvake, kako bo začel Kozamernik?

V petek je Danijel Koncilja potrdil odlično formo in s Cannesom po petih nizih premagal tudi francoskega prvaka, Tours. Žužemberčan je dosegel 11 točk, kar štiri z blokom, in tako v velikem slogu zapakiral uspešen teden. Eva Mori se je na Poljskem razveselila druge zmage v sezoni, slovenski selektor Alessandro Chiappini in Žana Zdovc Sporer, ki je spet ni bilo v kadru ekipe, pa sta pa hudem z Legionowo morala priznati premoč ekipi Chemik Police. Tudi danes bo zelo zanimivo, sezono v Italiji odpirata ekipi Monza in Milano, kjer igra tudi slovenski reprezentant Jan Kozamernik. V Grčiji bomo spremljali slovenski derbi med Moniko Potokar in Darjo Eržen,