Kamničani želijo potrditi zmago v Tivoliju

V srednjeevropski ligi bodo Kamničani v sredo igrali še proti drugi slovenski ekipi v tem tekmovanju. Mariborčani v nasprotju z njimi in Ljubljančani v prvem delu sezone igrajo tudi v domačem prvenstvu. Preteklo soboto so po hudem boju v gosteh ugnali novomeško Krko, pred tednom dni pa so v svoji dvorani namučili branilce naslova državnih prvakov.

"Ker bo sredina tekma veljala za modro skupino, bo še toliko bolj pomembna. Mariborčani imajo zelo kakovostno, mlado ekipo, ki je zdaj še leto dni starejša in močnejša za izkušenega Aljošo Bogožalca. Proti ACH Volleyju so dokazali, da so zelo kakovostni, in z malo sreče bi lahko tudi zmagali. Zagotovo je pred nami še ena težka tekma, v kateri bomo morali narediti čim manj napak. Toda ker bomo prvič v sezoni igrali pred svojimi navijači, si še toliko bolj želimo novega uspeha in verjamem, da nam bodo do njega pomagali prav naši navijači," vabi Kamničane kapetan Calcit Volleyja Jan Brulec.

Srečanje v Kamniku bo na sporedu v sredo ob 20. uri.

Liga MEVZA, moški, 3. krog:

Vnaprej odigrana tekma 12. kroga:

Lestvica:

Preberite še: