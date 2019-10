Sanjski začetek za Izo Mlakar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iza Mlakar je ob svojem debiju v najmočnejši italijanski ligi za Novaro odigrala celotno srečanje in dosegla 14 točk. Evropske klubske prvakinje so sicer izgubile prvi niz, nato pa dobile preostale tri in na koncu s 3:1 strle Cuneo.