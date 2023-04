Znana je prejemnica naziva Ona 365

Po izboru revije Onaplus je prejemnica naziva Ona 365 zdravnica Eva Pogačar. Bila je ena izmed desetih nominirank za Ono 365, ki jih je marca predstavilo uredništvo. Vse nominiranke odlikujeta moč ter zaveza sebi in širši skupnosti, zato so odličen zgled, navdih in opora v časih, ki jih živimo, so sporočili iz uredništva.

Na slavnostni prireditvi medijske hiše Delo je naziv Ona 365 za leto 2022 prejela zdravnica, specialistka anesteziologije in reanimatologije, gorska reševalka in predsednica strokovnega centra Rdečega križa Slovenije Eva Pogačar. Prejemnico naziva je s podporo bralk in bralcev revije Onaplus izbrala žirija.

Kot so poudarili v uredništvu, si Eva Pogačar aktivno prizadeva širiti znanje prve pomoči, stremi pa tudi k temu, da bi njene vsebine dodali učnemu programu v osnovnih in srednjih šolah. Z ekipo sicer že nekaj let v Radovljici redno izobražuje učence osnovnih šol, zdaj deluje tudi po srednjih šolah. Njeno prizadevanje bo podprlo tudi uredništvo, ki bo pristojnim ministrstvom posredovalo predlog, naj se v osnovne in srednje šole končno uvede znanje prve pomoči kot del obveznega predmetnika.

Pomagati ponesrečencu, oprijeti se za nit, ki vodi nazaj v življenje, je po prepričanju zdravnice Pogačar največje darilo, ki ga lahko daš človeku. Po njenem mnenju bi zato moralo biti znanje prve pomoči del posameznikove osnovne razgledanosti.

Naziva Ona 365 so podelili že trinajstič

Letos je uredništvo naziv One 365 podelilo že trinajstič in javnosti predstavilo izbrane ženske, ki so s svojim delovanjem ali izraženimi stališči zaznamovale preteklo leto. Gre za ženske, ki v svoje delo vpletajo visoke profesionalne in poklicne standarde ter pri tem navdušujejo z uspehi s širšimi družbenimi učinki.

Med nominirankami za naziv Ona 365 so bile Barbara Hieng Samobor, Eva Pogačar, Katarina Bervar Sternad, Leja Glojnarič, Maja Ravnikar, Manja Weinzerl, Martina Veršnik, Nadja Zupan Hajna, Rosana Kolar in Urška Djukić. Na prireditvi sta med drugim spregovorili tudi filozofinja in sociologinja Renata Salecl, Ona 365 v letu 2011, ter chefinja Ana Roš, Ona 365 v letu 2017.