Končno dočakali ta dan: Giani, pazi se!

Slovenske odbojkarje danes zvečer (20.10) v Berlinu čaka še druga tekma kvalifikacijskega turnirja za uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu 2020. Nasprotnik bo gostiteljica Nemčija, ki si je že po ponedeljkovi zmagi nad Belgijo zagotovila nastop v polfinalu. Tega si lahko z zmago in ob porazu Češke danes zagotovi tudi Slovenija. Na uvodni tekmi dneva bo Bolgarija napadla Nizozemce, ki so v ponedeljek grdo izgubili proti Srbom.

Slovenci in Nemci so se nazadnje pomerili leta 2016 v finalu tretjega kakovostnega razreda svetovne lige. Slovenski odbojkarji so takrat pod vodstvom Andree Gianija slavili s 3:1 v nizih in si zagotovili napredovanje v drugi kakovostni razred. To je bila tudi zadnja akcija ljubljenca slovenskega občinstva, nato pa se je kljub vsem prepričevanjem odločil preseliti na klop Nemčije, kjer sedi še danes.

Odločeni, da mu pokažejo, da je šel na slabše

Andrea Giani je leta 2015 Slovenijo popeljal do srebrnega odličja, nato pa se leta 2017 usedel na klop Nemčije. Ni skrivnost, da so se tako vodilni pri Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS) kot tudi slovenski odbojkarji počutili malce izdane, zato bo danes tekmovalni naboj še toliko večji. Dokaz za to so tudi besede Mitje Gasparinija v sobotnem intervjuju pred dobrima dvema letoma. "Naredili bomo vse, da jih 'razbijemo'. To, da je zdaj Giani na njihovi klopi, bo velik motiv, da mu pokažemo, da je šel na slabše. Bo pa vse v športnem vzdušju. Na igrišču se ne bomo poznali, to je dejstvo, ob njem pa se bomo pozdravili, kakšno rekli in se nasmejali," je takrat povedal izkušeni Izolan.

Kako huda je poškodba Grozerja?

Medtem ko slovenski selektor Alberto Giuliani vsaj tistih večjih težav s poškodbami nima, Gianija skrbi počutje najboljšega moža Georga Grozerja, ki je na prvih dveh tekmah dosegel kar 43 točk in je trenutno najboljši na turnirju. Nemški bombarder se je v tretjem nizu tekme proti Belgiji prijel za mečno mišico, tik pred koncem niza pa preventivno zapustil igrišče. "Meni je dejal, da je bil le krč," je po tekmi povedal nemški kapetan Lukas Kampa. Če to drži, bo Grozer na igrišču stal tudi proti Sloveniji, v nasprotnem primeru pa ga bo Giani prihranil za polfinale.

