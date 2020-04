Kapetanko Calcita boli: Ne razumem očitkov, bile smo najboljše

Potem ko so se pri Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS) odločili, da zaradi nevarnosti, ki jo predstavlja koronavirus, predčasno končajo sezono in podelijo naslove najboljšima ekipama po drugem delu ACH Volleyju pri moških in Calcitu Volley pri dekletih, so se burno odzvali pri Novi KBM Braniku, ki so ravno na zadnji tekmi modre skupine, ki so jo igrali v spremenjeni postavi, izgubili prvo mesto in s tem tudi naslov. Kamničanke so si tako za zeleno mizo priborile četrti naslov državnih prvakinj in s tem tudi pravico nastopa v ligi prvakinj. Kamničanke ob očitkih in kritikah na račun odločitve zveze nimajo slabe vesti, saj menijo, da so bile v tej sezoni najboljše. Po porazu v pokalu so Mariborčankam vrnile v ligi MEVZA, nato pa jih premagale še na zadnji tekmi modre skupine. V tej sezoni so calcitovke in bankirke odigrale tri tekme, dve so dobile Kamničanke.

"Žal se je prvenstvo končalo predčasno, ampak mislim, da je bila to pametna poteza predsedstva OZS. Zavedam se, da so s to odločitvijo predsedstva OZS bolj zadovoljni pristaši Calcit Volleyja in da se v Novi KBM Braniku z njo ne strinjajo, toda če vse skupaj pogledamo s časovne razdalje, je bila to edina logična poteza. Do te odločitve smo odigrali 18 tekem v rednem delu državnega prvenstva in pet v modri skupini, ob tem je Calcit Volley le eno tekmo igral doma, dve pa v gosteh. V teh 23 tekmah smo dobili neko realno sliko o moči posameznih ekip, žal pa zaradi višje sile končnica državnega prvenstva ni možna. Eno osnovnih pravil v športu je tudi, da imajo ekipe enakovredne pogoje, ki jih mora krovna organizacija zagotoviti vsem udeležencem. V tem primeru to ne bi bilo možno, kajti večina klubov trenira v dvoranah osnovnih šol, ki sodijo pod javni zavod in vprašanje je, kdaj bi sploh lahko začeli treninge. Tu bi bili klubi, ki ne igrajo v šolskih dvoranah, zagotovo v prednosti. Ob tem moramo misliti tudi na zdravje igralk, ki doma, kolikor toliko vzdržujejo svojo telesno pripravljenost, ampak to je za igranje v končnici premalo," je odločitev predsedstva OZS komentiral Gregor Rozman.

Za trenerja kamniških odbojkaric pa je bil to prvi naslov državnih prvakinj, ob tem pa je s svojimi varovankami letos osvojil še srednjeevropsko ligo, lani pa je bil z njimi pokalni prvak Slovenije.

Olivera Kostić je prepričana, da so v tej sezoni pokazale največ. Foto: Klemen Brumec

"Žal mi je za trenutni položaj v svetu in resnično mi je hudo za vse, kar se dogaja, vendar mi še vedno ni jasno, zakaj nam bi odločitev predsedstva OZS prinesla naslov državnih prvakinj. Me smo ta naslov osvojile in to popolnoma zasluženo. Kot kapetanko ekipe in igralko me boli, da nam nekateri ugovarjajo našemu naslovu, kajti v letošnji sezoni smo bile najboljše. To smo potrdile tudi na igrišču. Prepričana sem, da bi do naslova prišle tudi v končnici," pravi kapetanka kamniške ekipe Olivera Kostić Brulec.

