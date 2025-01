Kamniške odbojkarice proti Portu v boljši formi

Odbojkarice Calcit Volleyja bodo za slovo od lige prvakinj v skupini C v ljubljanski dvorani Tivoli gostile Porto. Kamničanke so po petih tekmah za zdaj še brez zmage. Dvoboj z lani najboljšo portugalsko ekipo bo na sporedu v sredo ob 17. uri.

Petkratne zaporedne slovenske prvakinje, ki imajo v svojih vitrinah še tri naslove, od prejšnje nedelje pa še peto pokalno lovoriko, so po petih tekmah lige prvakinj še brez zmage. Prvo priložnost so zapravile konec novembra, ko so v Portu ostale celo brez osvojenega niza, ki so ga do zdaj dobile le proti najboljši ekipi skupine, VakifBank Carigrad.

"Prepričana sem, da bo tekma v Tivoliju popolna drugačna, kot je bila na Portugalskem, kjer smo se prav tako nadejale zmage, vendar smo igrale slabo. Mislim, da smo zdaj v drugačnem položaju, kot smo bile takrat. Žal smo dokončno ostale brez Anje Maček, ki je morala na operacijo kolena, smo pa zato močnejše za Miko Grbavica, tako da smo zdaj v napadu nevarnejše. V vsakem primeru bi bila morebitna zmaga velika spodbuda za nadaljevanje sezone, pa tudi za prihodnje, saj do zdaj še nobena slovenska ekipa ni zmagala v ligi prvakinj," se polnega izkupička v izjavi za klub nadeja Sara Hutinski, kapetanka kamniških odbojkaric.

Optimizem v taboru Kamničank

Svoj optimizem gradi tudi na treh tekmah tega leta. Kamničanke so v ligi prvakinj nudile dostojen odpor Carigrajčankam, v finalu pokala Slovenije so brez izgubljenega niza premagale OTP banko Branik, prav tako so bile uspešne v obeh tekmah modre skupine državnega prvenstva.

Kamničanke so v ligi prvakinj nudile dostojen odpor Carigrajčankam, v finalu pokala Slovenije so brez izgubljenega niza premagale OTP banko Branik, prav tako so bile uspešne v obeh tekmah modre skupine državnega prvenstva. Foto: Jure Banfi

"V Portu sem nam dejansko ni nič 'poklopilo', verjamem, da bo tokrat naša igra boljša. Dejstvo je, da imamo zdaj igro, ki vzbuja upanje. Dobro bi bilo, če bi že od prve točke naprej igrale svojo igro, kajti ne smemo pustiti tekmicam, da se razigrajo. Njihovo najmočnejše orožje je napad, zato bo zelo pomembno, da bomo dobro igrale v bloku in polju, predvsem pa se ne bomo smele obremenjevati z njihovo igro. Če bomo prave, se nimamo česa bati," je optimistično razpoložena izkušena blokerka Calcit Volleyja.

V portugalski ekipi je osem tujk, na prvi tekmi je bila najbolj učinkovita Brazilka Victoria Pinto. V domačem prvenstvu v letošnji sezoni odbojkarice Porta niso najbolj uspešne, saj so po 16 krogih šele na četrtem mestu.

"Vse portugalske ekipe, vsaj tiste najboljše, imajo zelo veliko tujih odbojkaric, predvsem Brazilk, zato me niti ne preseneča, da ima Porto v domačem prvenstvu težave," razloge za slabše predstave Porta v domačem prvenstvu vidi trener odbojkaric Calcita, Bruno Najdič.

Tudi trener Kamničank je prepričan, da je zdaj njegova ekipa v boljši formi, kot je bila na Portugalskem. "Dejstvo je, da zdaj igramo na višji ravni, ali pa bo to dovolj dobro, da premagamo Porto, bomo videli v Tivoliju. Čeprav to ni naša domača dvorana, še vedno igramo doma, pred svojimi navijači, kar bo v primerjavi s prvo tekmo naša prednost. Vendar se moramo zavedati, da je ekipa Porta veliko bolj 'fizična' od naše, višja, močnejša, prav tako imajo tekmice širino in s tega vidika so v prednosti Portugalke," je razmišljal Najdič.

Kamničankam bi morebitna zmaga s 3:0 prinesla tretje mesto v skupini, s tem pa tudi nadaljevanje evropske poti v pokalu Cev.

Preberite še: