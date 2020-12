Kaj se dogaja z Anito Sobočan? Odbojkarica komentirala govorice.

Anita Sobočan je svojo zadnjo tekmo odigrala pred spomladansko prekinitvijo zaradi koronavirusa, vse odtlej pa je nismo videli na igrišču. Odlična in borbena sprejemalka, ki nekaj centimetrov primanjkljaja pri telesni višini nadomešča z odličnim odrivom, ima težave s hrbtom, ki jo spremljajo že dalj časa. A v zadnjem obdobju se je stanje le poslabšalo, zato so se skupaj s klubom odločili, da sezono, ki jo ves čas motijo prekinitve zaradi okužb s koronavirusom, izpusti in poskuša težavo rešiti s počitkom.

Bolečine v hrbtu jo spremljajo že od leta 2016, a nikoli ni bilo tako težko, da ne bi mogla igrati. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"To me muči že vsaj štiri sezone, a se je vse skupaj le stopnjevalo. Šlo je celo tako daleč, da je bila bolečina prisotna tudi, ko nisem trenirala. Vse skupaj me spremlja že dolgo, zato je bilo zame zelo težko tudi mentalno. V preteklosti sem vseeno lahko igrala, v tej sezoni, ko se malo igra, malo ne, pa smo se odločili zadevo prekiniti in počivati," nam je zaupala 23-letna Mariborčanka.

Poskušala je že vse ...

Poskušala je tudi z blokadami, a neuspešno. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Težave ima s sakroiliakalnim sklepom (z njim je križni del hrbtenice pripet na medenično kost), ki je "pri zdravem človeku fiksen, se ne premika, pri meni pa se očitno malce premika in to neznosno boli. Zdravniki ne znajo povedati, kako se je to zgodilo. Ali je to prirojeno ali pa je do tega pripeljalo kaj drugega. Preizkusila sem že vse mogoče terapije, poskušali smo tudi z blokadami, a vse skupaj ni dolgo zaleglo. Ena mi je držala en mesec, druga mi sploh ni prijela," še pove Sobočanova.

Je zanjo vrhunskega športa konec?

Napovedi zdravniškega osebja niso optimistične. "Pravijo, da ob ukvarjanju s športom s tako obremenitvijo ni idealne rešitve. Obstaja sicer tudi operacija, a to naredijo res v skrajnem primeru pri starejših ljudeh, da se lahko premikajo. Sklep ti stabilizirajo s ploščicami, kar ti odpravi bolečino, resen šport po taki operaciji odpade," nam še prizna.

Odločitve za prihodnost še ni sprejela, a se strinja, da bo po tej sezoni čas za odločitev. To je edino pravično tako do nje kot do kluba, pravi. "Nisem še sprejela kakšne radikalnejše odločitve. Je pa res, da je trenutno odbojka na stranskem tiru. Čas bo pokazal, ali bo šlo na bolje. Ko počivam, je dobro, ko začnem močnejše treninge, se bolečina vrne. Težko je karkoli reči, a bomo videli," pripoved o svoji kalvariji sklene Sobočanova.

Bankirke je zelo pogrešajo, to je izraža tudi na rezultatih. Mariborčanke so trenutno šele ne četrtem mestu lestvice državnega prvenstva. Foto: CEV

Bankirke ostale brez dveh nosilk

Bankirke bi bile z njeno pomočjo na igrišču povsem drugačna ekipa, zdaj pa so njene mlajše kolegice prepuščene, da napredujejo brez izkušenejših kolegic.

"Nihče ni pričakoval, da bomo ob koncu pretekle sezone ostale brez Lorene (Lorber Fijok, poškodba kolena, op. p.), zdaj še brez mene. Ekipa je ostala brez dveh, ki bi morale nositi dobršen del bremena, zdaj pa je vse to padlo na ramena mlajših punc, ki so za moje pojme odlične odbojkarice, a vseeno od njih še ne moreš pričakovati, da bi same posegale po vrhu. Vedno je ob sebi dobro imeti kakšno mentorico, ki ti v določenem trenutku zna svetovati in te usmeriti. Vseeno pa je to za ta dekleta izjemna priložnost, saj so že pri 15 in 16 letih dobile priložnost, da zaigrajo v tako dobri ekipi, kot je Nova KBM Branik," poudarja Sobočanova.

Vsem je jasno, da bi bila Nova KBM z Anito in Loreno povsem druga ekipa. Po novem letu se po dolgem času vrača vsaj Lorber Fijokova.

Verjame, da bo po novem letu drugače

Slovenske podprvakinje so v tej sezoni zaradi vseh težav s koronavirusom, ta je močno premešal spored v ženskem državnem prvenstvu, odigrale le osem tekem, pet so jih dobile in trikrat klonile, trenutno zasedajo četrto mesto, česar od bankirk nismo navajeni.

"V tej sezoni, ko se prekinjajo treningi, prestavljajo tekme, je zelo težko. Ne trdim, da bi bilo drugače, če bi šlo vse po načrtih, a za vse nas je to povsem nov položaj. Kmalu se vrne tudi Lorena, ki ima za sabo že dve resni sezoni v članski izbrani vrsti, in verjamem, da bo ona dvignila ekipo tako, da se spopademo z Goričankami in Šempetrčankami za tisto drugo mesto. Kamnik se zdi v tej sezoni še nedosegljiv, a bomo videli, punce zagotovo ne bodo vnaprej predale," z optimizmom zre v nadaljevanje sezone Sobočanova.

