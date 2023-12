Kaj se dogaja s primerom Nika Mujanovića?

V tem pogledu prihod Mujanovića v Monzo ne odstopa od podobnih primerov, obenem vse ali vsaj večina mednarodnih športnih organizacij dovoljujejo prestope v primeru prekinitve pogodbe, pravi Bolcar.

Kamniški klub je sicer konec preteklega meseca sporočil, da ima Mujanović s klubom še vedno veljavno pogodbo, in dodal, da je to potrdilo tudi pristojno sodišče v začasni odredbi.

Začasna odredba, ki jo je izdalo Okrajno sodišče v Kamniku, ne zavezuje italijanskega kluba ali celo Mednarodne odbojkarske zveze, je v izjavi za javnost zapisal igralčev zastopnik.

"Tudi sicer bi bilo nepredstavljivo, da bi sodišča odločala o prestopih v športu. Prav vse ali vsaj velika večina mednarodnih športnih organizacij dovoljuje prestope v primeru prekinitve pogodb. V tem pogledu pravila FIVB ne odstopajo od podobnih primerov v drugih kolektivnih športih," je zapisal Bolcar.

Blaž Tomažin Bolcar Foto: Vid Ponikvar

Na sodišču bo predstavil svojo plat zgodbe

Devetnajstletni korektor bo na sodišču v ugovoru predstavil svojo plat zgodbe. Do nadaljnjega se bo Mujanović, ki je v ponedeljek debitiral v dresu novega kluba in zanj dosegel točko ob porazu z Milanom, vzdržal javnih komentarjev na to temo, dodaja Bolcar.

"Sodišče je začasno odredbo izdalo na podlagi informacij in okoliščin, predstavljenih izključno od kluba. Igralec bo imel priložnost svojo stran zgodbe predstaviti šele v ugovoru zoper začasno odredbo in pričakuje, da bo sodišče po obravnavi njegovih navedb in dokazov razveljavilo izdano začasno odredbo," je prepričan zastopnik mladega slovenskega reprezentanta.

"Čeprav se v medijih pojavljajo netočne in zavajajoče informacije glede spora med igralcem in klubom, se bo Nik do nadaljnjega vzdržal javnih komentarjev glede odnosov in pogovorov s klubom, ki ne morejo prispevati h konstruktivni rešitvi spora," je še dodal Bolcar.

Mujanović je imel po dopisu svojega zastopnika s Calcitom sklenjeno enostransko pogodbo, s čimer do kluba nima nobenih obveznosti, medtem ko kamniški klub trdi, da ima Mujanović veljavno pogodbo do konca sezone 2024/25.

"Iskreno obžalujemo, ker se položaj z Nikom Mujanovićem še ni razrešil. Nik ima veljavno pogodbo, kar je potrdilo tudi pristojno sodišče v začasni odredbi. Kljub naši vztrajnosti pri dialogu še vedno ni prišlo do rešitve nastalega položaja z Nikom in njegovimi zastopniki," je pred nekaj tedni v izjavi za javnost zapisal klub.

Nadarjeni korektor si je že pred tem želel prestopiti v italijansko Monzo, a dogovora s slovenskim podprvakom ni dosegel, zato je želel prekiniti sodelovanje.

