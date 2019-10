Izjemno težek žreb za ACH Volley in Novo KBM Branik

Evropska odbojkarska zveza (CEV) je objavila skupine lige prvakov in prvakinj. ACH Volley bo v skupini B igral z ruskim prvakom Kuzbass Kemerevo, nemškim prvakom Berlinom in še enim ruskim predstavnikom, Fakelom Novim Urengojem. Glede na to, da je vodstvo oranžnih zmajev pred začetkom sezono dejalo, da v ligi prvakov ne bodo zadovoljni s porazi z 2:3 in si želijo zmagovanja, je že zdaj jasno, da čaka Ljubljančane izredno težko delo. Na prvi pogled celo pretežko, a veste, kako pravijo, žoga je okrogla.