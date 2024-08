Hrvat bo zamenjal Srba na čelu evropske odbojke

V Neaplju je bila volilna skupščina, na kateri je 53 od 56 držav članic volilo novega predsednika in člane predsedstva. Za vodenje Ceva so se potegovali štirje kandidati, Danec Eric Adler, Poljak Leszek Wencel, Italijan Renato Arena in Sikirić. Slednja sta se uvrstila v drugi krog, v katerem je za mnoge prvi favorit Arena prejel 16, Sikirić pa kar 36 glasov.

S tem je bil 43-letni Sikirić, nekdanji hrvaški odbojkarski reprezentant, ki je v Bostonu in Connecticutu zaključil študija globalnega in športnega managementa, postal novi predsednik. Že v svoji kandidaturi je napovedal vrsto sprememb in inovacij v evropski odbojki, po izvolitvi pa je svoje napovedi le še potrdil.

"Cev mora postati institucija, ki lahko financira samo sebe"

"Zelo sem počaščen in ponosen, da sem bil izvoljen za predsednika Ceva, vsem, ki so mi dali glas, se iskreno zahvaljujem. Zavedam se velike odgovornosti, ne samo zaradi zvez, klubov in igralcev, ki jih Cev predstavlja, ampak tudi moje osebne odgovornosti. Prepričan sem, da šport potrebuje vodje iz manjših zvez, ki znajo bolje prepoznavati probleme in imajo bolj celostno sliko. Predstavniki večjih zvez se namreč redko soočajo s finančnimi težavami in se pogosto ne zavedajo realnega stanja v športu," je povedal.

"Skozi svoje delo za evropsko zvezo sem spoznal predstavnike vseh 56 zvez, velikega števila klubov in drugih deležnikov, zato sem s stanjem v evropski odbojki zelo dobro seznanjen. Moja najpomembnejša naloga bo, da bo Cev prenehal živeti na račun zvez, temveč zanje in da 57 odstotkov letnega proračuna Cev ne bo financiranega s strani zvez in klubov. Cev mora postati institucija, ki lahko financira samo sebe," je dodal.

Sikirić, ki je nekaj let na evropski zvezi že opravljal delo koordinatorja tekmovanj in vodja oddelka za odbojko, bo Cev vodil najmanj do leta 2028.

Ropret izbran za podpredsednika Ceva

Metod Ropret: Danes se je tudi pokazalo, da v tej zvezi Slovenci kotiramo izjemno visoko. Foto: Bor Slana/STA Kot član predsedstva mu bo pomagal tudi predsednik OZS Metod Ropret, ki je bil v 14-člansko predsedstvo izvoljen v drugem krogu in je to vlogo opravljal že v času predsedovanja Aleksandra Boričića. V nadaljevanju kongresa je bil Ropret izbran še za podpredsednika Ceva.

"Za nami je izredno zanimiva in predhodno tudi zelo napeta tekma za izvolitev novega vodstva Ceva. Danes se je tudi pokazalo, da v tej zvezi Slovenci kotiramo izjemno visoko. Nenazadnje se je tudi pokazalo, da smo bili del tiste koalicije, ki je nazadnje premočno izvolila novega predsednika. Vesel sem tako svoje vloge v predsedstvu, ki sem je vajen in sem jo opravljal že v preteklem mandatu, še posebej pa godi to, da mi je bila po novem zaupana tudi vloga podpredsednika evropske zveze, kar pa mislim, da je prvič v zgodovini slovenske odbojke," je povedal Ropret.

