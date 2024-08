Slovenke pred pomembnim izzivom: Prepričana, da bomo uspešni

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo že čez teden dni v Ljubljani igrala pomembni tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026 proti Izraelu in Estoniji. Obračuna bosta odločala tudi o uvrstitvi na svetovni lestvici in s tem tudi morebitni prvi uvrstitvi na svetovno prvenstvo. "V dvorani delamo kakovostno, ekipa napreduje, zdaj pa se moramo le še dobro taktično pripraviti na nasprotnice," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal selektor Alessandro Orefice.

Slovenske odbojkarice se v Ljubljani pripravljajo na začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bodo septembra 2026 skupaj gostili Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija. Na evropsko prvenstvo so že uvrščene vse štiri države gostiteljice, ob njih pa še najboljše ekipe evropskega prvenstva 2023 – Srbija, Nizozemska, Italija, Poljska, Francija, Bolgarija, Ukrajina in Slovaška.

Slovenke bodo kvalifikacije igrale v skupini C, skupaj z Izraelom, s katerim se bodo pomerile 27. avgusta, in Estonijo, s katero se bodo srečale 29. avgusta. Slovenske odbojkarice so v okviru priprav, na katerih so se zbrale 14. julija, odigrale tudi šest pripravljalnih tekem z Madžarsko, Belgijo in Romunijo, selektor Alessandro Orefice pa je s formo reprezentantk pred sklepnim delom priprav zelo zadovoljen, so sporočili z OZS.

"Ta teden delamo tako v fitnesu kot na tehničnih treningih, ki jim glede na svojo filozofijo posvečam veliko pozornosti. Na popoldanskih treningih hitro prehajamo na igro šest na šest, s čim manj analitike in čim več dela na igri za menjavo in v protinapadih znotraj našega sistema igre. Jutri nas čakajo prve videoanalize Izraelk, na podlagi katerih bomo prilagodili naša blok in obrambo. Lahko rečem, da gledano v celoti delamo zelo dobro, tudi naša zdravstvena služba bo poskrbela, da bomo na tekmah kompletni. Upam, da se nam bo pridružila še Tara Filipič iz Nove Gorice, a na odgovor še čakam. Proti Izraelu in Estoniji bo naša prednost zagotovo ta, da ekipa dela zelo dobro, da so dekleta zares motivirana in da imamo v ekipi dobro kemijo. Ne bi rad posebej izpostavljal kakšnega tehničnega elementa, v katerem reprezentanca izstopa, mislim namreč, da lepo napredujemo v vseh elementih, kar se je tudi videlo na tekmah z Romunijo. Imeli smo dobre rešitve v napadu, dobro smo igrali tako v bloku kot obrambi in tudi protinapadih. V dvorani delamo kakovostno, ekipa napreduje, zdaj pa se moramo le še dobro taktično pripraviti na nasprotnice," je zadovoljen Italijan na slovenski klopi.

Alessandro Orefice je zadovoljen z dozdajšnjim potekom priprav. Foto: Aleš Oblak

"V prvi vrsti se bomo osredotočile na našo igro, da bo na naši strani vse delovalo tako, kot mora"

Podobno razmišlja tudi reprezentančna srednja blokerka Mirta Velikonja Grbac, ki si je v prvem delu priprav poškodovala prst, a bo Orefice nanjo že lahko računal: "Spremembe v ekipi so bile glede na prvi del velike in se zaradi poškodb še dogajajo, a ne glede na to smo ujeli tekmovalni ritem. Še najbolj se nam pozna razlika na podaji. Naša ekipa dosti hitreje teče, mislim tudi, da smo napadalno lahko zelo uspešne, sprejem pa je že tako ali tako naša vrlina. Zdaj moramo le še poskrbeti, da vse pade na svoje mesto. Za zdaj se posvečamo samim sebi in odpravljamo tiste napake, ki so se pojavljale skozi šest trening tekem, zato na nasprotnice še ne gledamo. Zavedamo se, da bosta tekmi težki, ampak se bomo v prvi vrsti osredotočile na našo igro, da bo na naši strani vse delovalo tako, kot mora. Prepričana sem, da bomo uspešni."

Tekmi z Izraelom in Estonijo bodo Slovenke odigrale v športni dvorani Maksa Pečarja v Črnučah, obe se bosta začeli ob 19. uri, vstop bo prost. S tem bo prvi del kvalifikacij za EuroVolley 2026 zaključen, drugi del pa reprezentanco čaka med 2. in 10. avgustom prihodnje leto.