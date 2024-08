Slovensko korektorico Evo Zatković čaka nov izziv. Iz Italije, kjer je branila barve ligaša A2 Abese Volleyja, se seli v Nemčijo, kjer bo nosila dres Dresdnerja SC. "Po Franciji in Italiji se mi je zdelo, da ima Nemčija še eno tako ligo, ki bi si jo želela preizkusiti. Klub, v katerem bom igrala, je po mojem mnenju eden boljših v nemški ligi in tudi ekipa se mi zdi zelo obetavna, tako da bi v letošnji sezoni lahko dosegle visoke cilje. Vesela sem, da gre z mano tudi Lorena, to bo zagotovo še ena podrobnost, ki lahko pripomore k dobri volji in še boljšemu začetku sezone," je 23-letnica dejala za Odbojkarsko zvezo Slovenije.

V lanski sezoni je Dresdner SC nemško prvenstvo zaključil na tretjem mestu, enak dosežek je zasedba pod vodstvom Alexandra Weibla zabeležila v pokalnem tekmovanju, evropski pokal CEV pa so odbojkarice Dresdnerja SC zaključile na devetem mestu.

"V klub odhajam kot korektorica in dogovorjeni smo, bom zagotovo igrala, tako da upam, da letos to ne bo pod vprašajem." Foto: Aleš Oblak

"V klub odhajam kot korektorica in dogovorjeni smo, bom zagotovo igrala, tako da upam, da letos to ne bo pod vprašajem. Zelo se že veselim. Vem, da nas čaka naporna sezona, še posebej, ker bomo nastopale tudi v evropskih tekmovanjih. Zavedam se, da bo bolj naporno kot v prejšnjih sezonah, ampak se na to mentalno že pripravljam in upam, da bo vse teklo tako, kot mora.«

Zatkovićeva bo pred odhodom v Nemčijo pomagala še reprezentanci, ki jo 27. in 29. avgusta v Ljubljani proti Izraelu in Estoniji čakata tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026.