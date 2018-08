Po uspešnem maščevanju v boj za zmago!

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik bosta danes zaigrali v velikem finalu na turnirju svetovne serije na Madžarskem. Tjaši sta bili v polfinalu z 2:1 v nizih uspešnejši od Japonk Satono Išicubo in Asami Šibo in že zdaj dosegli svoj največji uspeh v karieri. Za prvo mesto se bosta udarili s Švedinjama Saro Cavretti in Sofio Wahlen.

Slovenski državni prvakinji sta v skupini C z zmago in porazom zasedli drugo mesto. Premoč sta morala priznati ravno Japonkama, ki sta bili zanesljivo boljši z 21:18 in 21:15, a se kljub temu uvrstili v izločilne boje.

V dodatni tekmi za četrtfinale sta po hudi bitki z 2:1 (21:14, 18:21, 15:10) v nizih premagali švicarsko navezo Huber/Greber, za uvrstitev med štiri najboljše na Madžarskem pa sta odpihnili (21:12, 21:16) Ukrajinki, sestri Irino in Inno Mahno.

Fotoutrinki s turnirja na Madžarskem (foto: FIVB):

Za finale sta se ponovno pomerili z Japonkama in se jima v napeti tekmi uspeli maščevati za slabo voljo v skupinskem delu in se uvrstili v veliki finale, kar je njun največji uspeh do zdaj. Slovenki sta izgubili prvi niz (17:21), nato pa po preobratu z 21:19 in 15:10 strli japonsko zapreko.

Sestri Lovšin peti, Pokeršnik in Boženk 13.

Na turnirju v Siofoku sta nastopali še dve dvojici v ženski konkurenci. Sestri, Nina in Tajda Lovšin sta se prek kvalifikacij prebile na glavni turnir. V kvalifikacijski tekmi sta bila boljši ravno od rojakinj Katarine Fabjan in Klare Kregar.

Sestri Lovšin sta zasedli peto mesto. Foto: FIVB

V skupinskem delu sta po dveh zmagah zasedli celo prvo mesto in se uvrstili neposredno v četrtfinale, tam pa morali priznati drugima finalistkama, Švedinjama Sari in Sofii. Zasedli sta končno peto mesto.

V moški sta slovenske barve zastopala Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk. Po dveh porazih v skupinskem delu sta turnir zaključila na 13. mestu.

