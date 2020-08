Tjaša in Monika za las brez polfinala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tjaša Kotnik in Monika Potokar sta na domačem turnirju v Ljubljani obstali v četrtfinali.

Tjaša Kotnik in Monika Potokar sta na domačem turnirju v Ljubljani obstali v četrtfinali. Foto: Grega Valančič / Sportida

Tjaša Jančar in Monika Potokar sta po jutranji zmagi v repesažu v popoldanskih urah na Kongresnem trgu izgubile četrtfinalni dvoboj in se poslovile od nadaljnjega tekmovanja. Od edinih še preostalih Slovenk na turnirju sta bili boljši Latvijki Varvara Brailko in Anete Namike.

Latvijki sta obračuna za polfinale bolje začeli in prvi niz dobile z 21:17. V drugem sta se najboljši Slovenki prebudili in kljub napeti končnici uspeli izenačiti na 1:1 (21:19). V tretjem nizu sta domačinki popustili, Latvijki pa sta dosegali točko za točko in se na koncu z zmago 15:9 kot prve uvrstile med štiri najboljše.

Med dekleti tako nimamo več predstavnic, zato pa imamo pri moških v igri za polfinale še tri ekipe. Ob 17. uri bosta polfinale lovila Danijel Pokeršnik in Črt Bošnjak. Čaka ju avstrijska zapreka Huber/Dressler, preostali dve slovenski ekipi Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik ter Tadej Boženk in Vid Jakopin pa se bosta ob 21. uri udarili med sabo.

Šlo bo za ponovitev finala državnega prvenstva v Kranju. Pred tednom dni sta bila boljša Zemljak in Poki.

Preberite še: