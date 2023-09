Dokazati, da so za razred boljši od vseh v skupini. Kdo bo njihov tekmec?

Pred slovensko odbojkarsko reprezentanco je zadnja tekma skupinskega dela evropskega prvenstva. Ob 19.30 se bo v Varni pomerila z gostiteljico Bolgarijo. Če so si stoodstotni Slovenci že zagotovili, da v osmino finala, ki bo prav tako v Varni, napredujejo s prvega mesta, pa so do zdaj neprepričljivi Bolgari lahko drugi ali četrti. "Brez popuščanja, skušali bomo dokazati, da smo za razred boljši od vseh tekmecev v skupini B," pred srečanjem pravi podajalec Gregor Ropret. Popoldan sledi pomemben obračun Ukrajincev in Špancev za zadnjo vstopnico slovenske skupine za izločilne boje. Zvečer bodo Slovenci dobili tekmeca v osmini finala, to bo ali Izrael ali Turčija, ki jo vodi nekdanji selektor Slovencev Alberto Giuliani.

Slovenski odbojkarji na letošnjem evropskem prvenstvu še niso imeli enakovrednega tekmeca. Zmaga s 3:1 nad Ukrajino ter s 3:0 nad Finsko, Španijo in Hrvaško priča o slovenski prevladi v skupini B. Do konca predtekmovanja izbrance Gheorgheja Cretuja čaka še večerno srečanje z Bolgarijo.

Slovencev na prvem mestu v skupini ne more prehiteti nihče več, a kljub temu so odločeni, da zvečer v polni dvorani v Varni še enkrat več dokažejo, da jim v tem delu prvenstva ni para. Srečanje je z vidika napredovanja precej pomembnejše za gostitelje, saj lahko napredujejo kot drugi, lahko pa tudi kot četrti, kar jim prinaša zahtevnejšega tekmeca. Bolgari so premagali Finsko in Ukrajino, izgubili pa proti Špancem in Hrvatom.

Slovenska in bolgarska reprezentanca sta se pomerili na drugi tekmi letošnje izvedbe lige narodov, ko se je slovenska zasedba še ogrevala. S 3:0 so zmagali Bolgari.

Na prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so v skupinskem delu razdeljene v štiri skupine po šest ekip. Najboljše štiri iz vsake skupine po predtekmovanju, ki traja do 6. septembra, napredujejo v izločilne boje oziroma osmino finala.

"Zaigrali bomo brez popuščanja in skušali dokazati, da smo za razred boljši od vseh tekmecev v skupini B," pred srečanjem pravi podajalec Gregor Ropret. Foto: CEV

"Brez popuščanja"

"Na zadnji tekmi skupine gremo po novo zmago! Z Bolgari imamo iz Lige narodov še nekoliko neporavnane račune. Kako bi jim lahko lepše vrnili kot pred polno domačo dvorano? V torek bomo zaigrali brez popuščanja in skušali dokazati, da smo za razred boljši od vseh tekmecev v skupini B," pred srečanjem pravi podajalec Gregor Ropret, mladi korektor Nik Mujanović pa dodaja: "Tekma proti Bolgariji bo enaka kot vsaka do zdaj. Vanjo se bomo podali osredotočeni in brez podcenjevanja."

Točke, pomembne za Pariz Cilj Slovencev je tudi iz zadnje tekme skupinskega dela iztržiti čim več, saj prav vsaka prinaša ali odvzema točke na svetovni jakostni lestvici. Če Slovencem na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju, ki bo konec septembra v Tokiu, med osmerico ne bi uspelo osvojiti enega izmed prvih dveh mest, ki bosta vodili na olimpijske igre v Pariz, si prvo uvrstitev tja še vedno lahko zagotovijo z dobro uvrstitvijo na jakostni lestvici. Zadnjih pet vozovnic v francosko prestolnico bo namreč razdeljenih med pet najboljših držav, ki si predhodno ne bodo zagotovile ene izmed šestih razpoložljivih vstopnic skozi kvalifikacije, pri čemer bo prvi kriterij obarvan celinsko, drugi pa glede na uvrstitev na lestvici. Na njej Slovenija trenutno zaseda osmo mesto. Z dosedanjimi nastopi v Bolgariji je pridobila 7,68 točke. Od Argentine, nove južnoameriške prvakinje, na sedmem mestu jo loči dobrih 26 točk in pol.

Ukrajince v osmino finala pelje zmaga nad Španijo s 3:0 ali 3:1. Preostali scenariji bi razveselili Špance. Foto: CEV

Komu zadnja vstopnica za osmino finala slovenske skupine?

Jasno je že, da so se iz skupine B v osmino finala uvrstile Slovenija, Hrvaška in Bolgarija. Za zadnje prosto mesto se bosta popoldan udarili Španija in Ukrajina. V precej boljšem položaju so Španci, ki jim za četrto mesto in napredovanje zadostuje ena točka, Ukrajinci pa potrebujejo zmago s 3:0 ali 3:1.

Slovenci proti nekdanjemu selektorju?

V skupini D, ki se bo v nadaljevanju križala s slovensko skupino B, bodo še zadnjič na delu vodilni Francozi. V ponedeljek so si privoščili spodrsljaj proti Romuniji (1:3), tokrat pa jim bodo nasproti stali odpisani Grki.

Turke, ki jih vodi nekdanji selektor Slovencev Alberto Giuliani, v osmino finala vodi zmaga nad Izraelom. Zmagovalec se bo na naslednji tekmi pomeril s Slovenci. Foto: CEV

Za Slovence bo zanimiva večerna tekma med Izraelom in Turki, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Alberto Giuliani. Zmagovalec bo zasedel četrto mesto in se bo za četrtfinale pomeril s Slovenci.