Jo bodo Slovenci le dočakali?

Na prvem medsebojnem srečanju v letošnji sezoni, ki so ga Ukrajinci in Slovenci odigrali v Ivano-Frankivsku, v okviru 2. kroga evropske lige, so bili uspešnejši tekmeci, in sicer s 25:23, 25:23 in 25:18. Prva dva niza sta bila izjemno izenačena, le v tretjem so bili ukrajinski odbojkarji boljši nasprotnik in tudi zato v slovenski vrsti upajo na bolj ugoden izid povratne tekme.

"Na žalost imamo velike probleme s poškodbami, a se s tem morda nekoliko preveč ukvarjamo. V nadaljnje se bo treba, če hočemo priti do te, tako želene, zmage, osredotočiti predvsem na našo igro in več pozornosti posvečati temu. V tem primeru mislim, da tudi zmaga ne bo izvzeta," je dejal podajalec Matija Jereb.

Začasni selektor Samo Miklavc lahko računa le na 12 igralcev. Zadnja sta zaradi poškodbe odpadla Matej Kök in Tonček Štern.

Zlata evropska liga, 4. krog: Sobota, 2. junij:

17.00 Nizozemska - Turčija Nedelja, 3. junij:

20.00 Slovenija - Ukrajina Lestvica:

1. Turčija 4 tekme – 11 točk

2. Nizozemska 4 – 7

3. Ukrajina 4 - 6

4. Slovenija 4 – 0