Ogorčenje pri Francozih: zaradi poznih testov spola izključeni iz svetovnega prvenstva

Francoska ženska reprezentanca je izključena s svetovnega prvenstva v boksu, ker rezultati testov spola niso bili pravočasno dostavljeni, je danes sporočila francoska boksarska zveza. Ker so tovrstni testi v Franciji od leta 1994 prepovedani, jih je morala francoska vrsta opraviti v Angliji. Vendar je reprezentanca zamudila rok za oddajo.

Mednarodna zveza World Boxing je prejšnji mesec sporočila, da bodo morale ženske, ki želijo tekmovati na SP v Liverpoolu, v skladu z novo politiko opraviti obvezno genetsko testiranje spola.

Takšni testi so v Franciji prepovedani od sprejetja zakona leta 1994, razen pod strogimi pogoji, zato je morala francoska zveza počakati, da pride ekipa v Anglijo, da jih je lahko izvedla.

Petčlansko ekipo so testirali v laboratoriju World Boxing z dogovorom, da bodo rezultati na voljo pred rokom, so zatrdili pri francoski zvezi.

"Žal nam je, da nekateri boksarji niso upoštevali roka za rezultate testiranja, vendar so bila pravila in roki znani vnaprej," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal uradnik mednarodne zveze.

Kljub temu je francoska zveza zaradi odločitve ogorčena.

Boks v zadnjih letih pretresajo organizacijske težave.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je pooblastil zvezo World Boxing za organizacijo boksarskih tekmovanj tudi na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028.

