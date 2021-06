Kapetanka reprezentance se z možem vrača v Slovenijo

"Z Danilom sva iskala klub, v katerem bi po najini poroki lahko vsaj leto dni živela in igrala skupaj. V tujini je bilo nekaj možnosti, vendar nama je Calcit Volley ponudil vse, kar sva si želela, zato sva se tudi odločila za Kamnik, ki zame ni nova sredina. V njem sem se dobro počutila že pred odhodom v Italijo, poznam tudi nekaj igralk, najbolj tiste, ki so v reprezentanci, seveda pa poznam tudi način dela trenerja Gregorja Rozmana. Mislim, da ima naša ekipa, ki bo preplet izkušenosti in mladosti, velik potencial. Želja je, da osvojimo obe domači lovoriki in srednjeevropsko ligo, če se bo letos igrala in da v ligi prvakinj naredimo še korak naprej," je ob vrnitvi v klub, v katerem je preživela tri leta, dejala 25-letna in 187 cm visoka organizatorica igre.

Odbojkarica iz Kanala je po odhodu iz Kamnika tri leta nosila dres slovitega Bergama, igrala pa je še za francoska kluba Beziers in Le Cannet, poljski LKS Commercecon Lodž in v minuli sezoni za turški Ilbank ter francoski Nancy.

Po naslov prvaka

Foto: osebni arhiv Danila Pavlovića "Ker sva bila z Evo zadovoljna s pogoji, ki so nama jih ponudili v klubu, zato odločitev ni bila težka, saj bova lahko skupaj, oba pa bova lahko igrala odbojko na visoki ravni. Tudi po njeni zaslugi sem o Calcit Volleyju slišal veliko lepih stvari, po imenih pa tudi poznam nekaj igralcev, predvsem to velja za oba slovenska reprezentanta, zato že, komaj čakam, da spoznam tudi preostale. Znane so mi želje vodstva kluba in da si želi osvojiti naslov državnega prvaka. Mislim, da imamo ekipo, ki je tega sposobna," pa je ob podpisu pogodbe dejal 24-letni in 197 cm visoki sprejemalec, ki je predlani v ligi narodov že nosil dres srbske reprezentance.

Pavlović je svojo odbojkarsko pot začel v Banja Luki, že pri 16-tih letih pa je odšel v Beograd, kjer je igral za Crveno zvezdo ter kot posojen igralec še za Radnički Kragujevac in Niš. Predlani je igral prvič v tujini, in sicer v Belorusiji za Šahtjar Soligorsk, v minuli sezoni pa za turški Sorgun Belediyespor.