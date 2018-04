Vražje Slovenke navdušujejo: padle so tudi domačinke!

Evropsko prvenstvo do 17 let, Bolgarija

Potem ko je septembra v na svetovnem prvenstvu Ljubljani navdušila selekcija do 23 let, dobre novice prihajajo tudi iz Bolgarije. Slovenke so prvenstvo Stare celine začele z zmago nad Madžarkami, v soboto so morale priznati premoč Srbkinjam, v nedeljo pa so v žep pospravile tudi odlične gostiteljice turnirja in trenutno zasedajo visoko tretje mesto v skupini A. Pred njimi sta le Rusija in Belorusija, ki bosta tudi zadnji tekmici Slovenk v skupinskem delu.

''Po izgubljeni tekmi proti Srbiji nas je proti domačinkam čakala zelo težka naloga. V dvorano smo vstopile s pozitivno energijo in to pokazale tudi na igrišču. Prvi niz smo dobile z odlično igro, v drugem pa so Bolgarke takoj povedle in prednost držale do konca. V tretjem in četrtem nizu smo pokazale karakter in ju z veliko prednostjo dobile. Zdaj se skupaj lahko veselimo te zmage in gremo naprej,'' je po odmevni zmagi nad domačo izbrano vrsto povedala Vita Črnila, ki je kar pet točk proti Bolgarkam dosegla z blokom.

V ponedeljek bodo imela dekleta dan počitka, v torek pa Slovenijo čaka nov težek preizkus – Rusinje.