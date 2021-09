Začenjajo branilci naslova, Slovenci po maščevanje proti samozavestnim Čehom

Na evropskem prvenstvu v odbojki za moške je čas za četrtfinalne obračune. Ob 17.30 jih bosta v Gdansku odprli branilka naslova Srbija in Nizozemska, zvečer sledi bitka med gostitelji Poljaki in Rusi. Slovenski odbojkarji, ki bodo v četrtfinalu nastopili četrtič zapored, se bodo v sredo ob 19. uri udarili s Čehi. Zmagovalca v sobotnem polfinalu čaka zmagovalec dvoboja med Poljsko in Rusijo. V sredo za polfinale še Italija in Nemčija.

Le še osem reprezentanc je v igri za odličja na letošnjem evropskem prvenstvu, na katerem slovenska izbrana vrsta brani srebro. Štiri so zbrane v Gdansku, štiri, tudi naša, pa se bodo za polfinalni vstopnici borile v Ostravi. Polfinalistke se bodo nato preselile v Katovice, ki bodo v soboto in nedeljo prizorišče polfinalnih dvobojev in tekem za odličja.

Srbi proti Nizozemcem

Četrtfinalni spored se začenja na Poljskem, kjer bosta najprej v akciji Nizozemska in branilka zlata Srbija. Tulipani so v skupinskem delu zasedli prvo mesto, v osmini finala pa po hudem boju in petih nizih izločili Portugalsko. Slovenski finalni krvniki izpred dveh let so skupinski del končali za domačini na drugem mestu, v osmini finala so se zoperstavili Turkom, ki so bili povsem v igri za zmago, a so Srbi po petih nizih le napredovali.

Poljaki se bodo danes za polfinale udarili z Rusi. Zmagovalec se bo v boju za finale pomeril z zmagovalcem dvoboja Češka – Slovenija. Foto: Guliverimage

Poljaki ali Rusi? Zmagovalec za finale z zmagovalcem dvoboja Slovenija – Češka

Še bolj vroče bo v Gdansku ob 20.30, ko bodo poljski ljubitelji odbojke stiskali pesti za neporažene gostitelje. Poljaki so iz skupine napredovali s petimi zmagami, v osmini finala pa s 3:0 odpravili Finsko. Varovancem Vitala Heynena bodo nasproti stali olimpijski podprvaki Rusi, ki pa na prvenstvo stare celine niso pripotovali v najmočnejši zasedbi. Po drugem mestu v skupini so se za četrtfinale pomerili z Ukrajino in slavili s 3:1.

Italijani ali Nemci?

Za Slovence bo bolj zanimiva sreda, ko bodo ob 16. uri v Ostravi najprej na delu Italijani in Nemci. Azzurri delujejo prepričljivo, skupinski del so končali brez praske, z maksimalnimi 15 točkami, v osmini pa s 3:0 odpravili Latvijo. Nemci, ki jih vodi nekdanji selektor Slovenije Andrea Giani, so se po drugem mestu v skupini za četrtfinale pomerili z Bolgarijo in napredovali z zmago s 3:1.

Slovenci so odločeni, da se Čehom maščujejo za uvodni poraz. Foto: CEV

Slovenci po maščevanje proti Čehom

Ob 19. uri bodo oči uprte v dvoboj Češke in Slovenije. Reprezentanci sta se srečali že v skupinskem delu, in to v uvodnem krogu prvenstva, ko so slovenski odbojkarji po bledi predstavi izgubili z 1:3, po porazu pa dejali, da z glavo niso bili povsem pri stvari in da so očitno potrebovali budnico.

Čehi so v ponedeljek šokirali Francoze. Se jim bodo Slovenci oddolžili za uvodni poraz? Foto: Guliverimage Uvodni del so tako končali na drugem mestu, v osmini finala pa vlogo favorita s 3:1 potrdili proti Hrvaški.

Čehi so skupinski del končali na četrtem mestu, tako da jih je v osmini finala čakala olimpijska prvakinja Francija, ki je v Ostravo pripotovala z zgolj enim oddanim nizom. Češki odbojkarji so nato pripravili veliko presenečenje in galske peteline sklatili s 3:0. Odločeni so, da tudi proti Slovencem nadaljujejo pravljico. Slovenci pa, da jim vrnejo za uvodni poraz.