Nov velik uspeh za Možiča in Bošnjaka

Evropsko prvenstvo do 20 let, Göteberg

Tako kot na Tajskem je Roku Možiču in Črtomirju Bošnjaku malce zmanjkalo do boja za kolajne.

Tako kot na Tajskem je Roku Možiču in Črtomirju Bošnjaku malce zmanjkalo do boja za kolajne. Foto: CEV

Slovenska odbojkarja na mivki Rok Možič in Črtomir Bošnjak sta na evropskem prvenstvu v odbojki na mivki do 20 let v Göteburgu osvojila 5. mesto. Uvrstitev v polfinale sta jima preprečila Nizozemca Yorick de Groot in Matthew Immers. Nina Zdešar in Katarina Bulc sta tekmovanje končali na 25. mestu.

Rok Možič in Črtomir Bošnjak sta na prvenstvo stare celine pripotovala neposredno s Tajske, kjer sta igrala na svetovnem prvenstvu do 21 let in s 5. mestom dosegla enega največjih uspehov slovenske odbojke na mivki. Naša odbojkarja na mivki sta v skupinski del tekmovanja začela z zmago proti norveški navezi Johannes Helland-Hansen/ Nils Ringoen, sledil je poraz proti Avstrijcema Theu Reiterju in Laurenzu Leitnerju, z zmago proti Estoncema Timu Lohmusu in Martu Tammearuju pa sta si slovenska predstavnika priigrala uvrstitev v izločilne boje.

V prvem krogu sta bila Slovenca nato z 2:0 uspešnejša od Ukrajincev Oleksandra Boike in Oleksija Bublika, v nadaljevanju sta z 2:1 odpravila še Angleža Javier in Joaquin Bella ter se prebila v četrtfinale. V boju za polfinale sta bila za štajersko-gorenjsko navezo previsoka ovira Yorick de Groot in Matthew Immers. Nizozemca sta slavila z 21:14, 20:22 in 15:10, naša fanta pa sta tako osvojila končno 5. mesto.

Na evropskem prvenstvu sta nastopili tudi Nina Zdešar in Katarina Bulc, a sta v težki skupini izgubili vse tri obračune in zasedli 25. mesto.

Preberite še: