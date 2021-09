Dvorana nekoliko posebna, a se bodo hitro privadili

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v sredo preizkusila prizorišče evropskega prvenstva Ostravar Areno, v kateri bo v petek ob 20.15 proti gostiteljici Češki poskušala upravičiti vlogo favorita. Slovenci so s pogoji zadovoljni in odločeni, da dokažejo, da so boljša ekipa, Čehi pa na drugi strani priznavajo, da bodo svojo priložnost iskali proti Belorusiji in Črni gori.

Kot zadnje bodo uvodni krog evropskega prvenstva v petek začele reprezentance v skupini B, ki jo gosti Ostrava. Ob gostiteljih Čehih se bodo za eno od prvih štirih mest in napredovanje v drugi del tekmovanja potegovale še slovenska izbrana vrsta, Belorusija, Bolgarija, Črna gora in Italija.

Na visoki ravni že od začetka

Slovenci so na prizorišče prispeli kot aktualni evropski podprvaki, prvo tekmo pa bodo odigrali v petek ob 20.15 proti Čehom. Četa italijanskega stratega Alberta Giulianija je s pogoji v Ostravi zadovoljna.

"Zavedamo se, da bomo morali že od prve točke igrati na visoki ravni. Odigrali bomo po najboljših močeh, tekmo pa si seveda želimo zaključiti z zmago," pred petkovim štartom pravi kapetan Tine Urnaut.

"Za zdaj je vse dobro, dvorana je zelo lepa, tudi zelo blizu hotela in za nami je tudi zelo dober trening. Do tekme s Češko se bomo skušali še nekoliko privaditi na dvorano in se čim bolj osredotočiti na začetek prvenstva, ki je vedno težak. Kot smo že nekajkrat dejali, so vse ekipe na prvenstvu kakovostne, tudi Čehi. So eni od gostiteljev tekmovanja in so se verjetno z razlogom odločili za organizacijo tega prvenstva. Zavedamo se, da bomo morali že od prve točke igrati na visoki ravni. Odigrali bomo po najboljših močeh, tekmo pa si seveda želimo zaključiti z zmago," pred petkovim štartom pravi kapetan Tine Urnaut.

Začeti mirno in ohraniti trezne glave

Tudi reprezentančni bloker Jan Kozamernik je s pogoji na Češkem zelo zadovoljen: "Dvorana je dobra, zaradi razporeditve luči nekoliko posebna, ampak tudi na to se bomo hitro privadili. Prvi trening je bil zelo soliden, sploh glede na to, da smo v Ostravo potovali v dveh kosih. Na treningu se je videlo, da smo spočiti in v dobri formi. Misim, da smo pripravljeni na začetek prvenstva. Upam, da nas bo s tribun spodbujalo tudi čim več slovenskih navijačev. Zavedamo se, da so Čehi željni dobrega rezultata, ampak nas to ne sme zanimati. Igrati moramo svojo igro, pokazati, da smo boljša ekipa in upravičiti vlogo favoritov. Tekmo bo treba začeti mirno in tudi če v kakšnem trenutku stvari ne bodo šle ravno po načrtu, bomo morali ohraniti trezne glave, se zbrati in rasti iz točke v točko. Mislim, da bomo že na tekmi proti Češki imeli možnost, da stopnjujemo našo formo."

"Dvorana je dobra, zaradi razporeditve luči nekoliko posebna, ampak tudi na to se bomo hitro privadili. Prvi trening je bil zelo soliden, sploh glede na to, da smo v Ostravo potovali v dveh kosih," pravi Jan Kozamernik.

Janouch: Žreb nam ni bil naklonjen

Slovenci ob Italijanih veljajo za favorite skupine, medtem ko bodo Čehi, ki so zadnje prvenstvo stare celine končali na 13. mestu, priložnost iskali proti Belorusom in Črni gori.

"Žreb nam ni bil preveč naklonjen, a se nimamo kaj pritoževati. Našo priložnost bomo iskali predvsem na tekmah z Belorusijo in Črno Goro, ki bi ju morali premagati," pred petkovo tekmo s Slovenci pravi češki podajalec Jakub Janouch.

"V skupini imamo tri vrhunske ekipe, s katerimi se bomo borili za vsak osvojen niz. Slovenci so bili na zadnjem evropskem prvenstvu drugi, Italijani so že dolga leta v evropskem vrhu, Bolgari pa vselej lahko igrajo na visoki ravni. Žreb nam ni bil preveč naklonjen, a se nimamo kaj pritoževati. Našo priložnost bomo iskali predvsem na tekmah z Belorusijo in Črno Goro, ki bi ju morali premagati. Osredotočili se bomo predvsem na ti dve tekmi, a ker prvenstvo igramo na domačem terenu, bo za nas vsako srečanje zelo pomembno. Želimo se prikazati v najboljši luči," pa pred uvodom domačega spektakla razmišlja češki podajalec Jakub Janouch.

Češko-slovensko srečanje bo na sporedu v petek ob 20.15, že pred tem se bodo v skupini Italijani pomerili z Belorusi, Črnogorci pa z Bolgari.

Slovenske tekme skupinskega dela EP, Ostrava Petek, 3. september

20.15 Češka – Slovenija Sobota, 4. september

16.00 Črna gora – Slovenija Ponedeljek, 6. september

19.00 Slovenija – Belorusija Torek, 7. september

16.00 Slovenija – Bolgarija Sreda, 8. september

15.45 Italija – Slovenija