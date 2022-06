Oslabljeni Slovenci začeli s porazom, Nizozemci ekspresno do zmage

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca, ki zaradi pozitivnih testov na covid-19 na Filipinih ne more računati na Tončka Šterna in Janija Kovačiča , je na uvodni tekmi drugega turnirja Lige narodov brez odvojenega niza z 0:3 (-17, -21, -24) izgubila z Nizozemsko in vknjižila tretji poraz v letošnji izvedbi tekmovanja.

Slovenci so na uvodnem turnirju Lige narodov v Braziliji po porazih z gostitelji in Američani premagali Kitajce in Avstralce, na drugem turnirju na Filipinih pa se bodo merili z Nizozemci, Argentinci, Italijani in Japonci.

Njihov prvi nasprotnik v dvorani Smart Araneta Coliseum je Nizozemska, ki je tako kot Slovenija pri dveh zmagah in dveh porazih. Selektor naše zasedbe Mark Lebedew zaradi pozitivnih testov na covid-19, ki sta jih prejela na prizorišču, ne more računati na pomembna člena, prostega igralca Janija Kovačiča in korektorja Tončka Šterna.

Avstralec je pred začetkom turnirja dejal, da morajo dvigniti raven servisa, bloka in obrambe, ki na prvem turnirju niso bili na želeni ravni. Cilj Slovencev je, da se iz Azije vrnejo z vsaj tremi zmagami. V četrtek ob 13.uri po slovenskem času jih čakajo Argentinci.

Slovenci so prvi niz izgubili s 17:25. Po izenačenem začetku drugega niza so slovenski odbojkarji ušli na 19:15, a so se tulipani vrnili, jih ujeli, povedli in dobili še drugi niz (25:21).

Reprezentanca Slovenije: Pajenk, Kozamernik, Košenina, Bošnjak, Vinčić, Štalekar, Koncilja, Klobučar, Kovačič, Štern Ž., Ropret, Urnaut, Možič. Selektor: Mark Lebedew. Reprezentanca Nizozemske: Keemink. Ter Horst, van der Ent, Joma, Plak, Ottevanger, van Tilburg, Tuinstra, Abdel-Aziz, van Solkema, Parkinson, Andringa, Wiltenburg. Selektor: Roberto Piazza.

Osmerica na zaključni turnir v Bologno

Po vrnitvi iz Azije bodo bodo varovanci Lebedewa tretji turnir odigrali med 5. in 10. julijem na Poljskem, kjer se bodo udarili z gostiteljico Srbijo, Bolgarijo in Iranom.

Osem reprezentanc se bo po treh turnirjih uvrstilo na zaključni turnir, ki ga bo med 20. in 24. julijem gostila Bologna. Italija ima mesto na njem že zagotovljeno.

Liga narodov reprezentancam služi predvsem kot priprava na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra tudi v Sloveniji. Glavna gostiteljica za zaključnimi boji bo branilka naslova Poljska.

