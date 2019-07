Goriške strele okrepila slovenska reprezentantka

GEN-I Volley je predstavil še svojo drugo organizatorico igre. Srbkinji Milici Jovanović so priključili še eno mlado slovensko organizatorico igre, Ano Žigon. Skupaj imata le 37 let. V pretekli sezoni sta to nalogo opravljali Klara Perić in Zala Zbičajnik. Obe sta že zapustili Novo Gorico. Prva je odšla na Finsko, druga pa v Kamnik.