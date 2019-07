Kamničanke našle zamenjavo za Pogačarjevo

''Težim k dobrim medsebojnim odnosom v garderobi, saj menim, da je to temeljni pogoj za odlično sodelovanje na igrišču, ki se vidi in tudi čuti med igralkami, vodstvom in podporniki ekipe. Zato bom naredila vse, da bo komunikacija zdrava, športno naravnana, da bo ekipa imela tisto pravo zmagovalno mentaliteto in bo tako uživati v igri nekaj samoumevnega. Rezultat pa je produkt trdega dela in ekipnega duha. Veselim se nove ekipe, ambienta, drugačnega pristopa do dela. Odbojko že pogrešam in komaj čakam, da spoznam tiste soigralke, ki jih še ne poznam, in skupaj z njimi spet začutim tisto, zaradi česar je ekipni šport tako zasvajajoč,'' je ob prihodu v Kamnik povedala poletna novinka Zala Zbičajnik.