ACH Volley bo dobil prvi evropski odgovor

Oranžni zmaji so na prvo gostovanje v Nemčijo prispeli v nedeljo in že takoj opravili trening moči. V ponedeljkovem večernem terminu so preizkusili igralni teren.

"Pred nami je začetek lige prvakov in mi smo pripravljeni. Čutiti je to pozitivno nervozo pred uvodno tekmo. Ekipa je v dobrem stanju, analizirali smo nasprotnika in se zavedamo, iz kje prežijo največje nevarnosti. Dobro mora delovati naš servis, s katerim si želimo oddaljiti nasprotnika od mreže, saj znajo igrati zelo raznovrstno. Na drugi strani pa moramo mi zdržati na sprejemu in omogočiti našima podajalcema, da igrata hitro in nepredvidljivo igro. Veselimo se tekme in upamo na ugoden izid," pred večerno tekmo v Berlinu, ki se bo začela ob 19.30, pravi trener Matjaž Hafner.

Njegovi varovanci bodo prvo domačo tekmo v ligi prvakov dočakali 21. novembra, ko bo v Ljubljani gostoval poljski kolektiv.

Osnovni cilj ACH Volleyja je napredovanje v izločilne boje. Te si zagotovita najboljši dve ekipi vsake skupine in najboljša tretjeuvrščena ekipa.

Liga prvakov, 1. krog, skupina A

Lestvica:

