ACH Volley v evropskem četrtfinalu

Odbojkarji ACH so brez pretresov premagali še drugo evropsko oviro in se približujejo cilju, to je vsaj polfinale tretjerazrednega evropskega pokala. Romunska Steaua je na prvi tekmi v Ljubljani pokazala, da zna biti neugoden tekmec, osvojila niz upanja, v svoji dvorani pa je pokazala slabšo igro, tako da Ljubljančanom niti ni bilo potrebno pokazati vsega znanja, da so prišli do druge zmage.

Napredovanje Ljubljančanov v Bukarešti ni bilo niti za trenutek ogroženo. Od začetka do konca so nadzorovali položaj, bili ves čas v vodstvu. V prvem nizu so jim pri tem izdatno pomagali domači igralci. Statistično so bili sicer za odtenek boljši v večini elementov, pokopale pa so jih lastne napake, teh so naredili kar 11. Ljubljančani so sredi niza povedli za štiri točke (12:8), domači so se jim nekajkrat povsem približali, toda dohiteli jih niso, niz se je končal z izidom 21:25.

Nikola Gjorgiev je bil s 14 točkami najučinkovitejši igralec tekme. Foto: Aleš Oblak

V drugem nizu so Romuni kakovostnejšega tekmeca nekaj časa še lovili, ko pa je drugič za servisno črto prišel Matic Videčnik in poskrbel za vodstvo gostov 15:11, pa je njihov odpor začel pešati. V nizu so prišli do 17 točk, še slabši pa so bili v tretjem, ko takoj zaostali z 0:3 in 1:5, nato pa se je razlika dolgo časa le še višala. Gosti so imeli že 13 točk prednosti (6:19), v zaključku pa vendarle dopustili, da so jo domači nekoliko znižali.

Nikola Gjorgiev je bil s 14 točkami najučinkovitejši igralec tekme, Alen Šket jih je dosegel 12, od tega tri z asi, Videčnik pa devet, eno z asom in tri z bloki.

Tekmec oranžnih zmajev v četrtfinalu bo ali portugalska ekipa Fonte Bastardo Azores ali Paok iz Soluna, na prvi tekmi v Grčiji so bili s 3:1 boljši Portugalci.