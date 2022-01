ACH Volley po evropski četrtfinale: Še izboljšati napad

Oranžna četa Mladena Kašića v tej sezoni sploh še ne pozna poraza. ACH Volley bo tako v Romuniji napadal že 30. zaporedno zmago in napredovanje v četrtfinale pokala CEV Challenge.

Ljubljančani so pred povratnim srečanjem v gosteh v dobrem položaju. Na prvi tekmi v Tivoliju so odbojkarje Steaue iz Bukarešte premagali s 3:1 v nizih. Za napredovanje med najboljših osem jim zadostujeta dva osvojena niza. Slovenski pokalni prvaki si želijo boljše igre v napadu in pritiska z začetnimi udarci.

"Težje bo, kot je bilo v Ljubljani"

"Že na prvem srečanju se je Steaua pokazala za izjemno kakovostnega nasprotnika, ki bo še nevarnejši na domačem terenu. Izboljšati moramo igro v napadu in pritiskati prek začetnih udarcev. Verjamem, da nam bo uspelo napredovati v četrtfinale," je pred gostovanjem v klubski diktafon povedal srbski strateg Kašić.

"Moramo izboljšati igro v napadu in pritiskati prek začetnih udarcev," pravi Srb na trenerski klopi ACH Volleyja Mladen Kašić. Foto: Vid Ponikvar

Tudi Alen Šket s prstom kaže na rezerve v napadu: "Ključ do zmage bo zagotovo boljša igra v napadu, v katerem imamo s prve tekme še ogromno rezerve. Zagotovo bo težje, kot je bilo v Ljubljani. Tudi za nasprotnika verjamem, da ima še rezerve in da lahko prikaže še boljšo igro. Mi potrebujemo dva niza in moramo dati vse od sebe, da ju osvojimo in se uvrstimo v naslednji krog."

Srečanje se bo v Romuniji začelo ob 17. uri.