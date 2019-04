Ni še konec: goriške strele ostajajo v igri za naslov!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finalne serije 1. DOL za dekleta še ni konec. Odbojkarice GEN-I Volley so na tretji tekmi pred domačimi gledalci pokazale zobe, s 3:1 v nizih premagale Novo KBM Branik in serijo v zmagah znižale na 1:2. Četrta tekma bo v torek v Mariboru.

Kamničankam tretje mesto

Odbojkarice Calcita Volleyja so osvojile tretje mesto. Potem ko so na prvi tekmi SIP Šempeter strle šele po petih nizih, so na drugi tekmi malega finala slavile s 3:0 (21, 20, 15).

1. DOL, ženske, zaključni boji:

Finale: Prva tekma: Petek, 12. april:

GEN-I Volley : Nova KBM Branik 2:3 (-23, 15, -10, 23, -18) /0:1/

Lipicer Samec 20, Ščuka 16, Grudina 12; Mlakar 32, Sobočan 13, Pintar 12.

Poročilo s tekme Druga tekma: Torek, 16. april:

Nova KBM Branik : GEN-I Volley 3:0 (13, 23, 10) /2:0/

Mlakar 18, Bezsonova 16, Sobočan 10; Ščuka 9, Lipicer Samec 6, Grudina 5 Tretja tekma: Petek, 19. april:

GEN-I Volley : Nova KBM Branik 3:1 (21, 21, -24, 19) /1:2/ Četrta tekma: Torek, 23. april:

17.00 Nova KBM Branik - GEN-I Volley Morebitna peta tekma: Petek, 26. april:

20.00 GEN-I Volley - Nova KBM Branik



// - izid v zmagah; igra se na tri.

Za 3. mesto: Prva tekma: Petek, 12. april:

Calcit Volley : SIP Šempeter 3:2 (-18, -26, 23, 14, 7) /1:0/ Druga tekma: Sreda, 17. april:

SIP Šempeter : Calcit Volley 0:3 (-21, -20, -15) /0:2/

// - izid v zmagah; igrale so na dve.