Ostajajo brez prask: GEN-I Volley osvojil tudi Kamnik

V derbiju 9. krogu 1. DOL za dekleta so odbojkarice GEN-I Volleyja v Kamniku s 3:0 premagale domači Calcit in ostale edina neporažena ekipa. Novogoričanke so zabeležile še 16. zmago v tej sezoni v vseh tekmovanjih, poraza še ne poznajo.