Bankirke v Kamniku do najboljšega izhodišča #video

1. DOL, ženske, 18. krog

V zadnjem, 18. krogu 1. DOL za dekleta so odbojkarice Nove KBM Branika s 3:1 v nizih sredi Kamnika premagale Calcitovke in jih prehitele na lestvici. V neposrednem obračunu za tretje mesto so Formiske premagale Alianso.

Mariborčanke so v zadnjem krogu prehitele Calcit in si zagotovile najboljše izhodišče. Foto: CEV

Zadnji krog rednega dela državnega prvenstva je odločal, katera izmed dveh najboljših ekip, bo končala na prvem mestu in si s tem priigrala boljši izhodiščni položaj v končnici (obe ekipi sta neposredno uvrščeni v polfinale). Manjša psihološka prednost pred tekmo je bila na strani Kamničank, ki so v zadnjih tekmah kazale dobre predstave, dobile tudi zadnji medsebojni obračun, v zadnjem času so tudi okrepile ekipo.

A vse to ni zadostovalo, da bi osvojile več kot uvodni niz, v preostalih treh so bile varovanke Samo Miklavca mnogo boljše in se zasluženo veselijo prvega mesta.

Štajersko rajanje v Kamniku:

1. DOL, ženske, 18. krog: Sobota, 3. marec:

Calcit Volley : Nova KBM Branik 1:3 (23, -17, -21, -16)

Roto-Kema Puconci : Ankaran Hrvatini 3:0 (13, 24, 15)

GEN-I Volley : Ljubljana 3:0 (19, 11, 13)

Aliansa Šempeter : Formula Formis 1:3 (-18, -28, 24, -15)

Zgornja Gorenjska : Luka Koper 2:3 (-15, -17, 15, 25, -9)