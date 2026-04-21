Torek, 21. 4. 2026, 13.16
1. DOL za ženske, finale in tekma za bron, tretji tekmi
Mariborčanke s prvo zaključno žogo za ubranitev naslova
Odbojkarice OTP banka Branik lahko z zmago na tretji finalni tekmi proti Calcit Volley, ki se bo v ŠD Tabor v Mariboru začela ob 18. uri, ubranijo naslov državnih prvakinj. Mariborčanke so v letošnjem finalu Kamničanke dvakrat premagale po hudem boju s 3:2. Bodo Štajerke prvakinje ali bodo Calcitovke serijo vrnile v Kamnik? V sredo se bosta v Novi Gorici na tretji tekmi za bron pomerili Gen-I Volley in AFM Volley. Zmagovalke bodo prvenstvo končale na tretjem, poraženke pa na četrtem mestu.
Torek, 21. april Sreda, 22. april
Spored, finale (OTP banka Branik – Calcit Volley):
3. tekma: torek, 21. april, ob 20. uri, ŠD Tabor, Maribor
Morebitna 4. tekma: petek, 24. april, ob 18. uri, ŠD Kamnik, Kamnik
Morebitna 5. tekma: torek, 28. april, ob 18. uri, ŠD Tabor, Maribor
Spored tekem za 3. mesto (Gen-i Volley – AFM Volley):
Tretja tekma: sreda, 22. april, ob 19. uri, OŠ M. Štrukelj, Nova Gorica
Državne prvakinje:
2025/26 ?
2024/2025 OTP banka Branik
2023/2024 Calcit Volley
2022/2023 Calcit Volley
2021/2022 Calcit Volley
2020/2021 Calcit Volley
2019/2020 Calcit Volley
2018/2019 Nova KBM Branik
2017/2018 Nova KBM Branik
2016/2017 Nova KBM Branik
2015/2016 Calcit Ljubljana
2014/2015 Calcit Volleyball
2013/2014 Nova KBM Branik
2012/2013 Nova KBM Branik
2011/2012 Nova KBM Branik
2010/2011 Nova KBM Branik
2009/2010 Calcit Volleyball
2008/2009 Nova KBM Branik
2007/2008 Hit Nova Gorica
2006/2007 Hit Nova Gorica
2005/2006 TPV Novo mesto
2004/2005 Sladki greh Ljubljana
2003/2004 Sladki greh Ljubljana
2002/2003 Hit Nova Gorica
2001/2002 Nova KBM Branik
2000/2001 Nova KBM Meltal
1999/2000 Infond Meltal
1998/1999 Infond Meltal
1997/1998 Infond Branik
1996/1997 Kemiplas Koper
1995/1996 Infond Branik
1994/1995 Bank Austria Bled
1993/1994 Abes Trade Celje
1992/1993 Paloma Branik
1991/1992 Paloma Branik
Vir: STA