Mariborčanke s prvo zaključno žogo za ubranitev naslova

Odbojkarice OTP banka Branik lahko z zmago na tretji finalni tekmi proti Calcit Volley, ki se bo v ŠD Tabor v Mariboru začela ob 18. uri, ubranijo naslov državnih prvakinj. Mariborčanke so v letošnjem finalu Kamničanke dvakrat premagale po hudem boju s 3:2. Bodo Štajerke prvakinje ali bodo Calcitovke serijo vrnile v Kamnik? V sredo se bosta v Novi Gorici na tretji tekmi za bron pomerili Gen-I Volley in AFM Volley. Zmagovalke bodo prvenstvo končale na tretjem, poraženke pa na četrtem mestu.