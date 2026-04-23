Iran: Odprtje Hormuške ožine ni mogoče #vŽivo

Glavni iranski pogajalec v pogovorih z ZDA je dejal, da odprtje Hormuške ožine ni mogoče zaradi tega, kar po njegovem mnenju predstavljajo "očitne kršitve premirja" Združenih držav Amerike in Izraela.

6.57 Iranci objavili videoposnetek zasega ladje v Hormuški ožini #video

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je objavila videoposnetek zasega tovorne ladje MSC Epaminondas, ki so jo v sredo prestregli v Hormuški ožini, kar je še povečalo napetosti v regiji. Kako so ukrepali, si lahko ogledate na spodnji povezavi:

6.32 Voditelji EU na Cipru o odzivu na vojno na Bližnjem vzhodu

Robert Golob Foto: STA Voditelji držav članic EU, med njimi premier Robert Golob, se bodo danes sestali na neformalnem zasedanju na Cipru, v ospredju katerega bo odziv Unije na vojno na Bližnjem vzhodu in njene posledice za evropsko gospodarstvo, ki se odražajo predvsem v visokih cenah energentov.

6.00 Iran: Hormuške ožine ni mogoče odpreti zaradi kršitev premirja

Mohamed Bager Galibaf je v sredo na omrežju X sporočil, da te kršitve premirja vključujejo ameriško pomorsko blokado iranskih pristanišč, ki jo je označil za "jemanje svetovnega gospodarstva za talca", pa tudi izraelsko "spodbujanje k vojni na vseh frontah", poroča BBC.

Iranski predsednik Masud Pezeškian je dejal, da Iran ostaja odprt za pogajanja, a ob tem dodal: "Kršitev zavez, blokade in grožnje so glavne ovire za resnična pogajanja."

Po napovedih o novih mirovnih pogajanjih v tem tednu v Pakistanu se ta med ZDA in Iranom še niso zgodila. Podpredsednik ZDA JD Vance, ki naj bi vodil ameriško delegacijo, je še vedno v ZDA.