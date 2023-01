Kamničanke do gladke zmage nad Krimom

Odbojkarice Calcit Volleyja so v tekmi 15. kroga prve odbojkarske lige doma premagale Krim s 3:0. Kamničanke so med tednom brez večjih težav v vnaprej odigrani tekmi 20. kroga v gosteh premagale GEN-I Volley, svoj zmagoviti niz pa so zdaj nadaljevale tudi proti Krimu, ki so ga v letošnji sezoni že dvakrat premagale.

Krimovke, ki so v letošnji sezoni za zdaj pri eni zmagi, so se hrabro podale v boj z Calcitom in po dveh asih Tare Friškovec povedle s 3:0. Mila Đorđević je izid izenačila na četrti točki, po napaki gostij pa so domačinke prvič povedle s 6:5. Do izida 11:12 so gostje še držale korak s kamniškimi odbojkaricami, ki so do prve večje prednosti prišle na servis Neje Čižman. Prav po njenem asu je bilo 15:11 za domačo ekipo, ki je po uspešnem napadu Naje Boise nasprotnicam pobegnila za šest točk (18:12). Z asom Adriane Vukojević, ki je prišla iz druge kamniške ekipe, je bilo 22:14, niz pa se je končal z lastno napako Ljubljančank.

V drugem nizu so gostje po napaki domače ekipe prvič in zadnji vodile s 4:3, po bloku Sare Hutinski pa je bilo že 7:4 za Kamničanke. Z dvema zaporednima točkama Jovanović so Ljubljančanke še zadnjič prišle na dve točki zaostanka (8:10), po bloku Čižman pa je bilo že 16:8 za Calcit Volley in po asu Anđelke Radišković 19:10. S tem je bil tudi drugi niz, ki ga je s četrto zaključno žogo končala Radišković, odločen.

Tretji niz so Kamničanke v celoti odigrale v postavi Ula Gorjup, Radišković, Vovk, Boisa, Čižman, Vukojević in na liberu Katja Banko. Na servis razpoložene Radišković, ki je bila z 19 točkami tudi najbolj učinkovita igralka tekme, dosegla je tudi štiri ase, so Kamničanke v začetku povedle s 6:1, po dveh zaporednih točkah Boisa pa že z 11:3. V nadaljevanju so se domače odbojkarice nekoliko zadovoljile z visoko prednosti, kar so gostje na servis Nike Čotar izkoristile in se jim približale na dve točki zaostanka (12:14). Domači trener Gregor Rozman je posegel po polminutnem odmoru in s tem prekinil nalet gostij, v končnico niza pa so njegove varovanke vstopile s prednostjo sedmih točk (21:14). Zadnjo točko na tekmi so Kamničanke dosegle po napaki gostij.

1. DOL, ženske, 15. krog Sobota, 21. januar

Gen-I Volley : Sip Šempeter 3:1 (11, 14, -20, 22)

Calcit Volley : Krim 3:0 (17, 14, 17)

Formula Formis : Ankaran 3:1 (18, -23, 22, 19) Sreda, 1. februar

Nova KBM Branik - Grosuplje

Lestvica:

