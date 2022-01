Kamničanke in Mariborčanke do zmag brez boja

Danes bi morali odigrati dve zaostali tekmi 14. kroga državnega prvenstva za odbojkarice, a ne bodo nobene. Srečanje med Calcit Volleyjem in Ankaranom je bilo odpovedano zaradi zdravstvenih težav v gostujoči ekipi, tekmo so registrirali z izidom 3:0 v korist kamniške ekipe, ki je po dveh tretjinah rednega dela prvenstva na prvem mestu. Dvoboj Mariborčank in Koprčank pa je bil odpovedan zaradi težav v primorskem kolektivu in registriran s 3:0 v korist Štajerk.