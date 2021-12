Lahko Šempetranke na derbiju še enkrat zagodejo prvakinjam?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Derbi 11. kroga 1. DOL za ženske bo v Šempetru, kjer bodo gostovale aktualne prvakinje iz Kamnika. Te so edini poraz v domačem prvenstvu doživele prav proti večernim gostiteljicam, ki so jih na prvi medsebojni tekmi premagale s 3:0. Mariborčanke pričakujejo GEN-I Volley, Grosupeljčanke Krim, na Obali pa bo primorski obračun med Koprom in Ankaranom.