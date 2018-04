Pustili jim niso dihati niti v Kamniku: Calcit že maha z belo postavo?

1. DOL, moški, zaključni boji

ACH Volley je le še zmago oddaljen do že 14. zaporednega, 15. skupno, državnega naslova. Na drugi tekmi finalne serije v Kamniku spet niso oddali niti niza in povedli z 2:0 v zmagah.

Ljubljančani so ves čas tekme nadzorovali položaj. Prvi niz so dobili gladko, v drugem sicer zapravili pet točk prednosti, a bili v končnici spet bolj zbrani od tekmeca, v tretjem nizu pa so do drugega tehničnega odmora ohranjali majhno prednost, po njem pa dodali plin in gladko prišli do zmage.

Diko Purič, bloker ACH Volleyja: "Zmagali smo s 3:0, vsekakor sem zadovoljen. Mislim, da smo odigrali dobro tekmo, ne pa najboljše. Vem, da je še precej prostora za napredek tako pri nas kot pri Kamniku. Še ena tekma je pred nami in cilj je le en, zmaga." Gašper Ribič, trener Calcita Volleyja: "Moramo biti realni in priznati, da je v tem trenutku ACH Volley boljši od nas. Sicer smo igrali malenkost bolje kot na prvi tekmi, a še vedno premalo dobro za razpoložene Ljubljančane, ki so bili boljši v bloku, na servisu pa v tistih trenutkih, ko je bilo to najbolj potrebno. Upam, da bomo v torek prikazali boljšo igro, videli pa bomo, ali bo to dovolj, da prihodnji četrtek še enkrat igramo pred svojimi navijači."

ACH lahko svoj 14. zaporedni naslov osvoji že v torek, ko bo v Tivoliju na sporedu tretja tekma. Če jo bodo dobili, bodo prvenstvo končali brez poraza.

1. DOL, moški, finale: Prva tekma: Torek, 17. april:

ACH Volley : Calcit Volley 3:0 (20, 18, 16)

Babkov 15, Đirlić 11, Videčnik 10, Pokeršnik 9; Pereira 12, Okroglič 6, Štembergar Zupan 5 Druga tekma: Sobota, 21. april:

Calcit Volley : ACH Volley 0:3 (-20, -22, -18)

Pereira 16, Vidmar 12; J. Pokeršnik 17, Purić 12, Đirlić 11 Tretja tekma: Torek, 24. april:

20.00 ACH Volley - Calcit Volley Morebitna četrta tekma: Četrtek, 26. april:

20.00 Calcit Volley - ACH Volley Morebitna peta tekma: Ponedeljek, 30. april:

18.00 ACH Volley - Calcit Volley //Izid v zmagah; igrajo na tri.

Dozdajšnji odbojkarski državni prvaki: 1991/92 Vileda Maribor

1992/93 Vileda Maribor

1993/94 Salonit Anhovo

1994/95 Salonit Anhovo

1995/96 Salonit Anhovo

1996/97 Salonit Anhovo

1997/98 Fužinar

1998/99 Salonit Anhovo

1999/00 ELVO Bled

2000/01 Žurbi Team Kamnik

2001/02 Calcit Kamnik

2002/03 Calcit Kamnik

2003/04 Šoštanj Topolšica

2004/05 Autocommerce Bled

2005/06 Autocommerce Bled

2006/07 Autocommerce Bled

2007/08 ACH Volley Bled

2008/09 ACH Volley Bled

2009/10 ACH Volley Bled

2010/11 ACH Volley Bled

2011/12 ACH Volley Ljubljana

2012/13 ACH Volley Ljubljana

2013/14 ACH Volley Ljubljana

2014/15 ACH Volley Ljubljana

2015/16 ACH Volley Ljubljana

2016/17 ACH Volley Ljubljana

2017/18 ?

Salonit Anhovo je dolgo upal celo na finale, nato pa se je Kamnik zbral in rešil zadevo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Salonitu tretje mesto

Odbojkarji Salonita Anhovo so v državnem prvenstvu zasedli tretje mesto. V povratni tekmi malega finala so v Murski Soboti po ogorčenem boju premagali Panvito Pomgrad s 3:2 (-15, 19, 24, -21, 14) in se brona veselili z izidom 2:0 v zmagah, saj so pred tem zmagali tudi v domači dvorani v Kanalu.

Druga tekma je bila precej bolj izenačena kot prva, odločal jo je "tie break", ki je bil podoben kot vsa tekma. Obe ekipi sta se borili do konca, v zaključku pa so imeli več zbranosti Kanalci.