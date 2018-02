Vroče v Kanalu: bo Salonit prvi, ki mu bo to uspelo?

1. DOL, moški, 17. krog

V 17. krogu 1. DOL bo v Kanalu domači Salonit gostil v tej sezoni še neporaženi ACH Volley. Kanalci so v odlični formi, na zadnjih šestih tekmah so zabeležili šest zmag, zadnji poraz pa so doživeli na začetku januarja v Tivoliju ravno proti oranžnim zmajem.